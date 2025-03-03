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黑白集／阿扁學長籲大罷免懸崖勒馬 賴清德還要硬衝？

黑白集
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全台大罷免潮來襲，前總統陳水扁勸賴清德總統「理智」，大罷免後座力不堪設想。 （本報資料照片）
全台大罷免潮來襲，前總統陳水扁勸賴清德總統「理智」，大罷免後座力不堪設想。 （本報資料照片）

罷免遍地烽火，立院民進黨團總召柯建銘多次劇透，2024年選後第2天，民進黨5人小組就推演大罷免，賴清德總統預計最後壓軸「大登場」。府方否認曾討論「出場」問題，只表示賴總統理解柯建銘的使命感。不過，前總統陳水扁以少數政府過來人經驗，提醒賴總統「政治是高度妥協的藝術」，否則大罷免將惹來大麻煩。

大罷免上路，老柯催油門，阿扁踩煞車。民進黨多頭馬車，身為駕駛的賴總統卻方向不明，朝野火車對撞勢所難免。陳水扁直言，冤冤相罷何時了，大罷免是世界少有，過去他身為少數總統，也沒有像現在這樣對立，呼籲懸崖勒馬。

陳水扁和賴清德，一位自稱「台灣之子」，一位被封「台獨金孫」，政治光譜一脈傳承，兩人獨派套路也類似。阿扁行走江湖的「衝突、妥協、進步」三部曲，衝突的目標是為了進步，不是為衝突而衝突。然而，賴清德只學到三分之一，只見衝突、衝突、再爆衝，宛如另類「衝衝衝」。這次衝突，若只是鋪陳下次爆衝，毫不妥協，何來進步？

綠營網友封賴清德為「台版澤倫斯基」，果然有遠見，清德司機不僅製造兩岸緊張，也挑起朝野戰火。賴清德應聽聽「學長」陳水扁的建言，大罷免若無法停火，社會永無寧日，昔日少數政府失敗的教訓，很快將複製貼上。(轉載自聯合報)

罷免 賴清德 陳水扁

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