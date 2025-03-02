成棋子或棄子？藍委羅智強憂「今澤倫斯基、明清德司機」

國民黨立委、國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強。（本報系資料照片）

「川澤會吵架」震動全世界，國民黨立委羅智強2日表示，美國總統川普 在烏克蘭 總統澤倫斯基 面前直言「你沒有籌碼」，這使烏國淪為棄子，賴清德總統曾自信說台灣不會是棋子，但川普對澤倫斯基說「沒有我們，你什麼都不是」，台灣未來是棋子還棄子，恐也非賴說了算，是否「今日澤倫斯基，明日清德司機」？

美國總統川普2月28日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會面，竟在直播鏡頭前爆出爭執，澤倫斯基隨後被「請出」白宮，未按原計畫與川普共同簽署礦產協議；川普說，澤倫斯基還沒準備好接受和平。

羅智強指出，川普日前即指責烏克蘭挑起戰爭、澤倫斯基「極度無能」，同時也言澤倫斯基「沒有籌碼」，有無參與談判根本不重要。這次會面上，川普更三度警告澤倫斯基「沒有籌碼」討價還價，美烏雙方最終不歡而散。

羅智強表示，烏俄戰爭打了3年，烏克蘭人口銳減千萬，正面臨「對俄割地、對美賠款」最慘局面，但回想戰爭爆發之初，民進黨不斷宣揚「今日烏克蘭，明日台灣」，以此鼓吹「抗中保台」。如今烏克蘭淪為棄子、任人宰割，為「今日烏克蘭，明日台灣」寫下另種註解，更令人憂心，是否「今日澤倫斯基，明日清德司機」？

羅智強憂心，賴清德競選時聲稱，台灣走在對的路上，司機不能換錯人，上任後並持續拿台灣與烏克蘭對比，指俄羅斯入侵烏克蘭，中國也在台海軍事恫嚇，台灣要與美國一起撐起「民主保護傘」，但無視「川普2.0」將美國的俄烏政策大轉向。

羅智強感嘆，如今川普也對台灣開出「國防預算應達到GDP 10%」要求，這相當於2.5兆新台幣的保護費，同時還多次指責台灣「偷走」美國的半導體生意，要求台積電技術及產能赴美。滿腦子想當「抗中保台」硬漢的「清德司機」，又有何籌碼能向川普開出的天價說不？