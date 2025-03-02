健保點值到小腦袋說惹怒基層 藍：綠醫界鐵票支持度反轉

為抗議政府開後門開放波波牙醫，本土小牙醫聯盟去年11月在立法院中山南路門口集結遊行，表達反對訴求。（本報資料照片）

賴清德總統是首位民選的醫師總統，理應獲得醫界支持，但上任不滿一年，從健保點值、波波醫師等問題多次引發醫界不滿，近來又因急診室塞爆，衛福部次長林靜儀一席「小腦袋說」，點燃醫界基層怒火，「不要以為醫界都是民進黨 鐵票」。但綠營指出，對醫界未來發展已在「健康台灣」中作出願景擘畫，提供實質政策紅利。

國民黨 醫療委員會主任委員蔡明忠表示，醫界素有本土情懷，長期偏綠，再加上過去國民黨對這個領域著墨不深，醫界被視為民進黨鐵票，但醫藥界慢慢了解現實後，支持度已有反轉，「醫界已經發現民進黨只是在糊弄，並沒有真心對待醫界」。以前常說醫界綠藍之間支持度是八比二或七比三，但現在來到五點五比四點五。

精神科醫師沈政男則表示，急診塞車問題，需要政府跟民間醫界力量一起集思廣益，這次護理師等一線的經驗跟感受，非常值得政府重視，若溝通上講出不禮貌的話，對事情沒有幫助。

沈政男坦言，持續聽到醫界對民進黨失望的聲音，不論是網路上或是私底下醫界人士的討論，都十分失落。醫界雖然以前一向相對支持民進黨，但如果一再有這樣的事情發生，不要以為醫界都還是民進黨鐵票，卻不見慢慢、一寸寸地失去支持度，累積起來滿可觀。

綠營回防醫界，祭出的實質紅利與政治議題雙管齊下，實質紅利主要圍繞「健康台灣」未來投資 大餅；政治議題則鎖定藍白擬推動縮短陸配入籍年限，恐衝擊醫療量能，重新鞏固傳統綠營地盤。

民進黨人士表示，賴總統「健康台灣」願景擘畫，允諾繼續擴大投資，就是最實質的政策紅利；藍營雖有多位不分區醫界立委，但也只剩砍預算一招，相信醫界能更明白哪個政黨才是站在台灣本土立場，為共同理念努力。