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方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

新聞眼／誰都不該對歷史悲劇驟下定論

記者 屈彥辰
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賴清德總統將成因複雜的二二八悲劇，簡化為「獨裁者蔣介石」犯下的滔天大罪，無疑再次挑起仇恨，撕裂社會。圖為賴清德總統（左）2月28日出席二二八事件中樞紀念儀式，會前與行政院長卓榮泰（右）一同參觀二二八國家紀念館。（中央社）
賴清德總統將成因複雜的二二八悲劇，簡化為「獨裁者蔣介石」犯下的滔天大罪，無疑再次挑起仇恨，撕裂社會。圖為賴清德總統（左）2月28日出席二二八事件中樞紀念儀式，會前與行政院長卓榮泰（右）一同參觀二二八國家紀念館。（中央社）

面對不幸的二二八事件，不分藍綠政府都極力探求真相，向受難者及家屬致歉、回復名譽與賠償，盼能達成轉型正義的和解真諦。然而，賴總統卻將成因複雜的二二八悲劇，簡化為「獨裁者蔣介石」犯下的滔天大罪，無疑再次挑起仇恨，撕裂社會。

紀念二二八事件，本質即為轉型正義，代表願意直面歷史事實，不再逃避歷史傷痕。1995年2月28日，台北市二二八紀念碑落成，已故的前總統李登輝當時以元首身分代表政府向受難者家屬道歉。由元首高度，開啟撫平撕裂台灣社會半世紀以上的傷口的開端，這是元首理應為之事，不必令仇恨更加擴大。

然而，賴總統紀念二二八，卻稱「自大陸的軍隊生活水準和台灣社會無法比較，偷、搶、破壞，生活文明的落差引起社會天怒人怨。獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保能來台灣統治，所以犯下滔天罪行」。

賴總統刻意忽略當年的時空背景，甚至是錯置，歷史學者還原，二二八爆發之際，國軍在中國大陸的戰事順利，何來「蔣介石在大陸戰局節節敗退」？

此外，台灣光復前，台灣被日本殖民統治，賴推崇當時台灣的「生活水準」，難道是變相肯定日本殖民統治？再者，國民政府府接管台灣，正值國共內戰，台灣內部有不少共產黨勢力作亂，國府接收及戰後重建過程，台灣從殖民體制回歸中華民國體制，經濟、社會、政治、族群等層面都出現摩擦，導致二二八事件。二二八事件的成因複雜，這也是為何不分藍綠政府迄今仍在追求真相；任何人都不該對歷史悲劇驟下定論，遑論背負團結社會使命的國家元首。

二二八事件是台灣共同傷痛，從來不是特定政黨、政治人物的專屬政治提款機，也非攻擊特定黨派的工具。賴清德作為總統，有消弭仇恨團結國人之責，但他紀念二二八的發言，不但無助社會和解，反倒激化社會對立，對轉型正義也沒有助益。

二二八事件 日本 中華民國

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