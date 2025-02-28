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總預算、財劃法 政院拍板將提覆議

記者黃婉婷、賴昭穎／台北28日電
行政院認定今年度總預算以及財劃法部分條文修正窒礙難行，行政院長卓榮泰（中）27日在記者會上表示，經院會討論與總統同意後，將向立法院提出覆議，副院長鄭麗君（右）、秘書長龔明鑫（左）一同出席記者會。（記者余承翰／攝影）
行政院認定今年度總預算以及財劃法部分條文修正窒礙難行，行政院長卓榮泰（中）27日在記者會上表示，經院會討論與總統同意後，將向立法院提出覆議，副院長鄭麗君（右）、秘書長龔明鑫（左）一同出席記者會。（記者余承翰／攝影）

行政院會昨拍板對今年度中央政府總預算、財劃法提出覆議，行政院長卓榮泰指出，若覆議未果，加速預算解凍、經費流用，及尋求中央地方共同負擔將納考量。此外財政部將邀地方政府代表和學者專家開會，討論財劃法修法相關議題，會議將由財政部長莊翠雲親自主持，預計下周登場。

卓內閣上任九個月來第四度提出覆議，政院認定總預算窒礙難行有三點理由，卓揆表示，歲出刪減總數有爭議，要求行政院自行調整刪減數，高達636億元台幣（約19.3億美元），有違權力分立原則，也與預算法規定不符；預算刪減幅度和金額創歷史新高，特別針對特定機關、項目巨大幅度刪減，影響法定機關正常運作、履行法定職務。

至於財劃法修法則有四面向，卓揆指出，修法調整各級政府稅收劃分，大幅削減中央可運用財源，直接改變中央與地方財政結構，卻未併同檢討事權分配，造成中央部分施政項目無法順利推動或延續；修正統籌分配稅款分配方式，進一步擴大城鄉差距，修正仍有矛盾且欠缺具體明確。

卓榮泰表示，目前正努力讓覆議案成立，若失敗，將尋求儘速解凍預算，讓部會順利使用，或尋求部會內部流用，假使都未成功，將尋求中央、地方共同負擔。政院發言人李慧芝補充，動支預備金、追加減預算也在合法合憲救濟手段。

財政部次長阮清華昨出席行政院院會會後記者會表示，財政部不反對修法，但希望充分與地方溝通，昨天會發出開會通知，希望地方提出有建設性的意見。但據了解，由於開會相關細節仍待確認，因此開會通知尚未發出，預計最快下周會開會。

財政部去年已兩度邀集地方政府開會，討論統籌稅款分配指標，財政部官員說，地方政府原本提出80多項分配指標，最後逐漸凝聚共識，僅剩支出節流努力、再生能源及汙染防治等三項指標有待協商，下周的會議預計持續檢視相關指標。

除討論統籌款的分配指標，行政院昨提財劃法覆議的理由，財主官員會中也將討論；此外，針對財劃法修法後，中央將減少3753億台幣卻未搭配事權下放地方，屆時也將商議事權下放事宜。

預算 財政部 卓榮泰

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