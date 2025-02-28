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召委選舉民進黨內訌 柯建銘槓上英系「請自己約束」

記者蔡晉宇／台北28日電
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民進黨立院黨團總召柯建銘27日為了召委選舉開嗆，「英系派人來中常會不是來亂場，請派系自己約束」。（記者杜建重／攝影）
民進黨立院黨團總召柯建銘27日為了召委選舉開嗆，「英系派人來中常會不是來亂場，請派系自己約束」。（記者杜建重／攝影）

民進黨立院黨團總召柯建銘因立院召委選舉槓上英系立委，民進黨立委陳冠廷有意爭取國防委員會召委，但綠委王世堅指柯因屬意其他人而斥責陳。柯建銘昨天表示，他低聲下氣打電話給陳冠廷，結果被掛電話，何來怒斥？柯也嗆王世堅，「英系派人來中常會不是來亂場，請派系自己約束」。

王世堅前天在民進黨中常會前爆料，黨內有立委有意在本會期爭取委員會召委的工作，其他同志也都同意和協調好了，私下也簽了同意書，希望柯建銘能夠尊重，沒想到那位立委事後卻遭到柯建銘喝斥，召委換人當，這真的不必要。據悉，王世堅所指的就是陳冠廷，而柯建銘則屬意綠委沈伯洋。

柯建銘昨表示，日前黨團三長開會要規畫開議事項，也要知道有沒有人要當召委，後來發現都沒人登記，他很心急開始打電話找人，第一個就打給陳冠廷，因為陳說過有意願。他打給陳冠廷，結果講了20秒被掛電話，再打過去又被掛電話。

柯建銘說，陳冠廷爸爸（前立委陳明文）有交代，要他給陳冠廷指導，陳冠廷應該來和他協商，結果掛他電話，何其可悲啊，眼淚必須往肚子裡吞下去，「陳委員，年輕人有時候修養要好一點」。

柯建銘表示，陳冠廷有意見，應該來和他談，結果掛他電話也不回電，然後找王世堅咬他，是在「烙兄弟」嗎？王世堅天天演這種戲碼，可以停止了，英系派人來中常會不是來亂場、天天在挑戰賴總統，請派系自己約束一下，「既然弄到老柯，老柯就講直白話給你聽」。

對於柯建銘動怒重話，陳冠廷昨天回應，「尊重柯建銘總召」。

柯建銘 民進黨 同志

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