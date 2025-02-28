我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火星曾宜居」 中國祝融號測出中低緯度曾有「古代海洋」

10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

林岱樺政治獻金案 通法寺住持涉洗錢遭收押

台灣新聞組／高雄28日電
民進黨立委林岱樺（圖）被控詐領助理費、違法收受政治獻金，檢方懷疑通法寺住持釋煌智替林洗錢。（本報資料照片）
民進黨立委林岱樺（圖）被控詐領助理費、違法收受政治獻金，檢方懷疑通法寺住持釋煌智替林洗錢。（本報資料照片）

民進黨立委林岱樺被控詐領助理費、違法收受政治獻金，檢方懷疑通法寺住持釋煌智替林洗錢，命100萬元（台幣，下同，約3萬美元）交保後，查出他用手機與同案被告聯繫，前天搜索傳喚發現他將手機藏在洗衣籃，聲押禁見。高雄地方法院認定他對案件相關人員具影響力，昨裁定羈押禁見。

釋煌智遭羈押禁見，由於他與林岱樺關係甚密，法界認為，接下來林恐怕要有「心理準備」，因為檢方可能已掌握更多事證。

檢方調查，林岱樺與通法寺往來密切，俗名洪正威的釋煌智，在林競選立委時提供精神支持及選舉建議，涉入林的政治獻金金流運作，懷疑他將原應依法申報的政治獻金，透過以林已故父親林三郎名義成立的林三郎覺教基金會，隱匿廠商捐贈獻金金流，規避監管。

檢調追查，釋煌智被搜索前多次與相關共犯見面，第一次被搜索移送獲交保後，透過手機與同案被告聯繫，前天第二次被搜索時，將手機交給弟子藏在洗衣籃；檢方認為有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，昨凌晨聲押禁見。

法官裁准認定，案件牽涉金額數百萬元，釋煌智身兼通法寺住持及林三郎覺教基金會董事長，對林岱樺選用助理有相當決定權限，更對通法寺及基金會相關人員有一定影響力，有羈押禁見必要。

法院開庭前，釋煌智稱身體不適，救護人員獲報到場評估認為無大礙未送醫。

檢調追查，林岱樺涉虛報人頭助理詐領助理費，估計待查證金流逾2000多萬元。林岱樺以100萬元交保，胞弟林岱融及王姓弟媳、黃姓女會計羈押禁見，檢方是否再傳喚林岱樺引起關注。

林岱樺 民進黨

上一則

沈伯洋再挨告違反刑法、國安法及政治獻金法 藍促辭立委

下一則

兩會前夕 福建推惠台17措施 陸委會：和戰兩手 更重武嚇

延伸閱讀

林岱樺涉貪要角 通法寺住持釋煌智被收押羈押禁見

林岱樺涉貪要角 通法寺住持釋煌智被收押羈押禁見
助理費案頻爆 賴清德下軍令狀：綠民代助理禁三親等

助理費案頻爆 賴清德下軍令狀：綠民代助理禁三親等
沈伯洋收美資金挨告 馬辦：賴清德大力培植的人檢調敢動嗎？

沈伯洋收美資金挨告 馬辦：賴清德大力培植的人檢調敢動嗎？
黑白集／新竹棒球場黑幕 智堅祕寶 前瞻一隅

黑白集／新竹棒球場黑幕 智堅祕寶 前瞻一隅

熱門新聞

犯下井口真理子命案的劉學強。圖／聯合報系資料照

日本女大學生遊台遭分屍…斷頭夜夜索命 兇手被迫認罪

2025-02-25 14:32
聯電創辦人曹興誠（見圖）連日來捲入私密照風波，今承認自己交往過大陸籍女友。記者黃義書／攝影

認了大陸女友？曹興誠強調：這什麼事呢，蠢…

2025-02-21 13:30
沈春華把人生智慧集結成書。(圖/天下文化提供)

沈春華帥兒子現身 曝主播媽每天回家「堅持做這些事」

2025-02-23 02:50
台灣一名數學老師長期性侵國中女學生，示意圖。（本報資料照片）

「讓你體會自慰快感」 台師假借按摩性侵多名女學生

2025-02-21 01:40
台北榮總。（聯合報系資料照片）

2025全球前250強醫院 台灣這家擠掉台大唯一上榜

2025-02-26 19:33
紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger。圖取自Google Map

台灣遊客紐西蘭用餐遭歧視 外館嚴正關切獲致歉

2025-02-21 11:26

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%