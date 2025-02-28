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台鹽綠能弊案只辦到陳啟昱？藍白疑早設斷點

台灣新聞組／台北28日電

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱涉光電弊案，遭起訴求刑12年。民眾黨立委黃國昌表示，綠電政策淪為綠友友插旗的禁臠，賴政府不思改進仍執意為之，真是國家悲哀。國民黨立委謝龍介質疑，難道只辦到陳啓昱？陳啓昱是首惡還是斷點？

黃國昌表示，從揭露整起弊案迄今，已經超過一年半時間，起訴內容與他所說如出一轍，綠營權貴啃食國家資源賺得「油洗洗」，最後受害的則是全體納稅人，一如預期早已設下斷點，就只查到陳啓昱為止，至於洗出去的金流流向何方，又有哪些人因此獲益，「為了保持皇城內的和諧，怎麼可能敢查下去？」

謝龍介則說，調查弊案要讓人民有信心，希望不要厚此薄彼，或者是有顏色跟派系之分，如果檢調成為當權者的工具，藉此迫害、打壓其他派系，雖然抓的是綠能蟑螂，但相對的是讓另一批新興的綠能蟑螂壯大，官商勾結依舊，實在可惜。

謝龍介表示，陳啓昱涉入光電弊案，導致台鹽綠能損失高達3億元台幣，甚至在調查期間一度落跑，在黑白兩道追殺下，最後出來面對司法，結果確實如他預期，各方勢力已經喬好，案情也不可能再往上發展。他也質疑，陳啓昱犯行明確，但難道只辦到陳啓昱？

民進黨立委郭國文表示，陳啓昱被起訴求刑12年，無法理解為何叫做停損點，如果有不只連連看的進一步證據，歡迎向檢調檢舉，既然連哪些人獲利都不知道，黃國昌何來有停損點之說。

此外，經濟部能源署長游振偉等人涉光電弊案前天遭監察院彈劾，黃國昌也表示，面對臭不可聞的力暘光電貪腐弊案，幾乎失能的「廢物院」才能夠重新振作，堂堂能源署長被彈劾，除了可悲更是無比諷刺。

國民黨立委賴士葆則呼籲，檢調應動起來查光電弊案。

綠能 黃國昌 彈劾

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