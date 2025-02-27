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柯文哲可討論治喪 2月27日至3月10日法院解除禁見

記者林孟潔、王聖藜／台北即時報導
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民眾黨前主席柯文哲（左）因案遭羈押禁見，日前柯父過世需回家奔喪，加上柯認為自己已無「禁見」必要，遞狀聲請解除禁見。台北地院今天開調查庭。(記者許正宏／攝影)
民眾黨前主席柯文哲（左）因案遭羈押禁見，日前柯父過世需回家奔喪，加上柯認為自己已無「禁見」必要，遞狀聲請解除禁見。台北地院今天開調查庭。(記者許正宏／攝影)

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積、政治獻金被控貪汙、侵占等案，去年底被檢方起訴後，二度獲交保卻重行羈押禁見，柯認為自己已無「禁見」必要，又逢父喪，聲請解除禁見處分。法院今開調查庭，柯妻陳佩琪、柯母何瑞英出庭陳述；台北地方法院今裁定，解除柯文哲自2月27日至3月10日對何瑞英、陳佩琪、柯美蘭等四人的禁見，可抗告。

台北地院開庭時，柯妻陳佩琪主張解禁到4月2日，檢察官考量適法性、公平性認解禁到3月10日辦完告別式，柯認為檢方底線太硬，瞪檢察官嗆「隨在恁啦！」（閩南語，意旨隨便你們啦）。

柯文哲對檢方有怒，但陳佩琪陳述柯文哲母親何瑞英對兒子的朝思慕想，忍不住哽咽，拿起衛生紙拭淚，調查庭內心情「三溫暖」。

法院27日由受命法官許芳瑜主持審判，准陳佩琪、何瑞英出庭陳述意見，並押解柯文哲出庭表示意見。

陳佩琪表示，柯承發去年8月27日住院後，身為長子的柯文哲因羈押無法隨侍在側，柯承發曾交代身後事要由長子來處理，柯家二子是另一種宗教信仰，柯家是佛道教拿香拜拜的，因此柯文哲必須出面處理。

陳佩琪說，柯承發生病這2年希望兒子在身邊，柯第一次返家探視「柯爸」病有好，第二次甚至好了一半，「柯爸」生前希望後事圓滿。

陳佩琪說，何瑞英去年開始心智退化得很快，常打電話問為何天冷柯文哲還穿短褲短袖、拖鞋？為何沒有人去送食物，而作為媳婦的她，真的想與柯文哲持續見到面「要求解禁到4月2日」，甚至質問檢方，「柯爸」94歲的身後事，你們認為要多久辦得完？

何瑞英表示，先生柯承發生病時，常在問「文哲在哪裡？」、「且幾天就問一次、幾天就問一次」，陳佩琪另替婆婆補充說，禮儀公司一天會拋出10幾個問題，諸如公祭與家祭、骨灰醰的樣式、供奉在佛堂、生命園區還是廟裡？凡瑣事都要長子決定。

柯文哲的律師陸正義說，柯文哲曾獲交保，並沒有接觸案件證人，幫父親辦後事是長子的責任；柯文哲是醫師，本該對父親晨昏定省，對於父親往生，柯文哲遺憾且非常自責，希望解除禁見處分善盡孝道。

律師蕭奕弘說，治喪的範圍及如何收尾，請法官給予較充分時間，也讓家屬修復感情；律師鄭深元說，柯文哲的審判中羈押到4月初，建請法官先予解除羈押禁見，未來是否續押可以再行處理。

公訴主任檢察官林俊廷表示，柯文哲戒護返家探視，依羈押法是看守所的權責，柯文哲聲請與家人共商治喪事宜，於目的範圍內，檢方均尊重法官的裁定，以維護人倫，不過，裁定應注意適法性、公平性與可監督性，解禁時間到在3日10日告別式即可。

檢察官廖彥鈞說，解除禁見到3月10日為適宜，如果法官有其他在合理範圍內的決定，檢方也尊重。

柯文哲 解禁 民眾黨

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