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曹興誠點名加入中共地下黨員 徐巧芯：是真正抹黑

記者王千豪／台北27日電
曹興誠點名徐巧芯（圖）等藍委已加入了中共地下黨員的行列。徐巧芯反擊，拿不出任何證據，這才是真正的抹黑、抹紅。（本報資料照片）
曹興誠點名徐巧芯（圖）等藍委已加入了中共地下黨員的行列。徐巧芯反擊，拿不出任何證據，這才是真正的抹黑、抹紅。（本報資料照片）

聯電公司創辦人、罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠近來遭曝光疑似小三親密照，他今指是中共地下黨員在移轉焦點，籲支持者勿中計，並點名徐巧芯等藍委已加入了中共地下黨員的行列。徐巧芯反擊，證據在哪裡？拿不出任何證據，這才是真正的抹黑、抹紅。

曹興誠近來爭議不斷，他昨天在臉書表示，自從他出面擔任領銜人，發動罷免徐巧芯以來，一些本身充滿爭議的人，群起對他謾罵、造謠、抹黃、甚至近30年前的往事，都可以挖出來，竄改歷史，這跟變造相片，手法一致，目的就在誹謗。

徐巧芯表示，曹興誠自己承認有中國小三，哪裡算是誹謗？請問目前提告媒體人謝寒冰1億台幣的進度如何？徐巧芯說，從她的觀點來看，真正通敵叛國的是 ，把台灣的技術轉移到大陸，然後又背叛中華民國跑去當新加坡人的曹興誠。

徐巧芯說，要抹黑她是「中共地下黨員」，請問曹興誠的證據在哪裡？不要每天都只會空口說白話，拿不出任何證據，這才是真正的抹黑抹紅；而曾經支持兩岸統一的相關主張，還說「可以一直投票、一直投票，投到統一為止」的曹興誠才比較像共匪吧！到底哪一個才是真正的曹興誠？

至於曹興誠指大罷免主要目標是國民黨立院黨團總召傅崐萁，徐巧芯說，既然曹興誠的目標是傅崐萁，那跑來領銜罷免她是罷幾點的？選民智商確實夠高，絕對已看穿曹興誠的小丑行徑，在地方上只要聽到「曹興誠」三個字，大家不是嘲諷大笑，就是問曹興誠不是新加坡人嗎？

曹興誠 罷免 中共

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