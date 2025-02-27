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賴清德下助理禁令 綠基層批搞錯重點 藍民代疑整肅藉口

台灣新聞組／台北27日電
兼任民進黨主席的賴清德總統。(記者陳正興／攝影)
兼任民進黨主席的賴清德總統。(記者陳正興／攝影)

兼任民進黨主席的賴清德總統，26日在黨中常會要求黨公職不應聘用三親等以內親屬擔任助理，以免涉及助理費爭議。國民黨批評賴清德模糊焦點、胡亂立法；綠營基層民代也批賴總統根本搞錯重點，親屬確實有做助理工作，領薪水合法又合理。

本報系聯合報報導，國民黨批評，賴主席搞錯重點，為政治內鬥量身訂做，只會讓民進黨的雙標更難堪，「賴主席大可不必為了臭林岱樺，搞出這些莫名其妙的規範」，按照這種邏輯，未來是不是連閨密、乾爹乾媽都要納入立法限制？還是沒有熟讀「賴語錄」的人都不能請助理？民眾黨則說，本就有內規，會高標準要求自己。

國民黨發言人楊智伃指出，問題關鍵從來不是血緣或幾等親，而是有無付出相對應的工作，賴清德選擇模糊焦點，硬要把「親屬擔任助理」當成原罪，根本是搞錯重點，這種為了內鬥、政治鬥爭、因人設事的提案，不僅本末倒置，更令人感到荒謬至極；如果政治是以血緣作為標準來論罪，民進黨立委蘇巧慧是否也該放棄參選新北市長？畢竟她當過吳秉叡的助理，誰都知道吳秉叡是蘇系，如果按照賴清德的邏輯，這樣的派系關係難道就不會有弊端？

另據台北中國時報報導，不願具名的民進黨民代指出，親戚擔任助理在各縣市很常見，大多出自信任及默契，很多政治世家都以任職助理方式培育下一代，若親人確實當助理、服務選民，領薪水既合法又合理。另位民進黨議員也認為，用親人當助理，不但不會「靠勢」對選民服務打折，反而作事更認真、服務更用心、對團隊更忠心，況且工時長，只有親人能無私配合。

國民黨新北市議員陳偉杰說，「一人當選全家服務」已是不少各黨民代不約而同的承諾，更是台灣政治文化的一部分，許多政治工作是父子、母女相傳，也成為許多在地選戰中，選民重視政治家族人情世故的衡量標準，「為什麼家人勞心勞力協助民代工作不能領薪水？」賴清德不可能不懂這個道理，如此訴求，只是要整肅黨內同志的藉口而已。

賴清德 民進黨 國民黨

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