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助理費案頻爆 賴清德下軍令狀：綠民代助理禁三親等

記者蔡晉宇／台北27日電
賴清德總統。(本報資料照片)
賴清德總統。(本報資料照片)

民進黨台北市議員陳怡君、民進黨立委林岱樺近日都涉及助理費案，民進黨廉政會昨決議，陳怡君、林岱樺均立案調查。身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨中常會表示，近年來，各政黨都有民意代表涉入助理費相關案件，要向民進黨所有民意代表約法三章，包括配偶及三親等以內血親、姻親，不宜擔任公費助理。

賴清德表示，遵守法律、不違法是民進黨全體黨公職的最低底線，民代更要秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神，用更高的標準審視自己，遵守三項原則。

賴清德表示，第一、民意代表助理團隊比照「公務人員任用法」，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親。家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理，避免引起社會非議，使民進黨形象受損。賴也說，若有此狀況的民代，應在半年內尋覓其他專業人才，避免繼續如此情況。

賴清德指出，第二、秉持用人唯才的精神任用團隊助理，國家提供經費聘用公費助理，是為了協助公職提供鄉親優質的服務、向政府提出專業的監督及政策建言。

賴清德表示，第三、尊重、善待團隊助理，並且提供多元的成長機會和管道，為國家培育更多優秀的政治專業人才。民進黨要用最高的標準來要求自己，才不辜負國人對我們的託付，與全體黨公職共勉。

與會人士轉述，賴清德特別表示，他並非針對個案，是因為近年來各政黨民意代表涉入助理費相關案件頻傳，民進黨要以更高標準約束自己；民進黨秘書長林右昌則說，將研議法制化，把配偶及三親等以內血親、姻親，不宜擔任公費助理的規範納入黨章。

民進黨 賴清德 林岱樺

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