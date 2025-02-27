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黑白集／新竹棒球場黑幕 智堅祕寶 前瞻一隅

黑白集
新竹棒球場啟動覆土移除作業，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。(記者黃羿馨／攝影)
新竹棒球場啟動覆土移除作業，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。(記者黃羿馨／攝影)

周二的政壇一如既往，吵吵嚷嚷，許多事都虛實難辨。林岱樺為「司法干預初選」一說道歉是否迫於壓力，曹興誠是否真捐過1500萬元(台幣，以下同)給清大，白委吳春城突然宣布辭職真正原因為何，外界都只能拼湊線索各自猜測。

但這天至少有一件事是確定的：新竹棒球場底下，挖出了各式各樣的海量廢棄物。網友驚呼：「林智堅大秘寶現世！」「12億的垃圾掩埋場！」這座林智堅宣稱「過去八年親自監工」的球場，兩年半前為了配合他參選，尚未驗收就開打，導致多名球員受傷，施工品質因而引發質疑。如今檢調開挖蒐證，證實球場內掩埋了各種廢棄物。

查詢總統府官網，仍可看到「以前瞻基礎建設計畫，支持新竹市立棒球場拆除重建」的文宣；一看日期，已是2017年4月的事。當時蔡英文正風風火火推動前瞻建設，專程視察這座棒球場力挺改建，當成林智堅政績；次年果然助林智堅成功連任。

那天蔡英文豪氣地說，聽完林智堅的改建計畫，「相信我們的等待，一定很值得」，「等待，是為了更好的新竹」。但八年過去，人們等到的，卻是一個埋滿廢棄物的危險球場，「更好新竹」的承諾已消散在風中。

粗製濫造的球場，林智堅無法逃脫責任。而這只是前瞻建設的一隅，8000多億建設還有多少打了水漂？

林智堅 蔡英文 林岱樺

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