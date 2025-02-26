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新聞評論／到底捐了沒？老曹不告 綠營反急

聯合新聞網「重磅快評」
清大圖書館臉書粉專又被網友挖出曾發文寫下「曹董事長直接把匯率訂為30比1，捐了台幣1500萬元給清華大學。」甚至還有當時下棋的照片。(記者王駿杰／翻攝自清大圖書館臉書)
清大圖書館臉書粉專又被網友挖出曾發文寫下「曹董事長直接把匯率訂為30比1，捐了台幣1500萬元給清華大學。」甚至還有當時下棋的照片。(記者王駿杰／翻攝自清大圖書館臉書)

曹興誠捐款1500萬給清大了嗎？」的話題連燒兩天，連清大校方都說沒有收到這筆錢，但綠營有人仍不死心，費勁找出老校長的講稿「證明」有給這筆錢，不過被老校長委婉打臉；但奇怪的是，動輒說要告人索求高額賠償的曹興誠卻沒有嚷著要告，是有什麼貓膩？

老曹這筆清大捐款陷羅生門，最早是藍委翁曉玲在臉書發文，指30年前曹與已故前清大校長沈君山對弈，約定輸一個子捐1萬美元，最後沈為清大募得1500萬元台幣，但清大沒收到曹的捐款。媒體報導翁曉玲的「指控」時，曾問清華大學的回應，清大證實並未收到曹興誠曾口頭承諾輸一目、捐1萬美元的捐款，其餘未多評論；如果連清大都說沒有收到這筆錢，事實其實就已經很清楚了，什麼原因不給錢，沈君山已不在人世，只有曹興誠可以解釋了。

只是曹興誠被批「不僅私德有問題，也無誠信」，顯然也讓綠營很在意，因為他既總統府委員、文總執委，也是黑熊學院的贊助者，更是罷免藍委的領銜人，彼此已是命運共同體，既然在同一條船上，曹興誠不喊告，綠營自是難以沉默，有人就拚命想替老曹翻案。

於是才有綠委助理窮盡心力，從清大數位校史館網頁找出2011年時任校長陳力俊的演講稿，其中提到清華大學已經收到曹興誠的1500萬元捐款的談話，拿這個來證明曹興誠並非沒有誠信之人。

陳力俊曾是清大校長，校方自然敬重有加，但事實就是校方確實沒有收到這筆錢，總不能老校長有談了這一段就屈意附和，面對媒體再度查證，清大只能更低調回應「確實沒有收到這筆捐款」；老校長稍早也出面還原始末，指他演講時是為表達感謝，並未查證，不能當成證明。看來，綠營這番努力是做了白工。 

其實，曹興誠如果真的有給清大這1500萬元，自可大聲主張「清白」，甚至可以對藍委提告誹謗，如果老曹不能忍受媒體人揭露不雅照片，憤而揚言提告求償1億元，又怎能容忍翁曉玲踐踏他的誠信呢？不提告反倒啟人疑竇，不是嗎？

不過曹興誠的誠信如何？從媒體人爆料的應對也可略窺一二，他對事件內容的說法不僅一變再變，說要提告也未見動作，讓敲碗的支持者望穿秋水；針對清大1500萬元捐款一事，即使老曹再撂狠話，恐怕也是再演一次「揚言提告」的套路罷了。     

 

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