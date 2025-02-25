向川普說不 84%台灣民眾反對台積奈米技術移美

近84.8%台灣民眾反對台積電2奈米技術轉移至美國。(路透)

啟思民本基金會國際現勢民調顯示，85.6%受訪者認為美國川普 政府未來可能對台灣施加關稅 壓力，62.5％民眾認為台灣半導體是「矽盾」，若兩岸發生戰爭，美國將出兵介入；不過，近84.8%民眾反對台積電 2奈米技術轉移至美國。

啟思民本基金會昨公布「國際現勢民意調查」，啟思民本基金會董事長江啟臣擔任主持人，政大外交系教授黃奎博、國民黨立委葛如鈞、淡大國際事務與戰略研究所所長李大中、科克蘭資本公司董事長楊應超與會。

對於美國總統川普一上任就要加徵關稅，民調顯示，85.6%受訪者認為美國川普政府未來可能對台灣施加關稅壓力。其中有40.6%民眾認為台美貿易符合公平對等、49%認為不符合。而在談判優勢方面，62.4%受訪者認為美國在台美貿易談判中占上風，僅24.8%認為台灣較有優勢。

台灣去年從對美貿易順差中賺了739億美元，創下歷史新高，未來如何減少台美貿易順差？59.5%受訪者認為可優先購買美國軍事與武器系統、41.6%認為可購買石化能源及核能、35.4%認為可增加農產品採購、12.5%選擇汽車、11.5%則認為可購買電腦及零附件。

半導體產業方面，83.8%受訪者認同台積電等產業是「護國神山」；62.5%受訪者認為台灣的半導體產業是「矽盾」，若中共武力攻台，將促使美國為首的若干西方國家採取軍事干預。

對於川普多次指台灣「偷走美國半導體生意」，88.4%的受訪者表示不同意，另外有84.8%的民眾反對台積電將2奈米先進製程技術移轉至美國。此外對於政府是否有積極與美方協商，50.0%的民眾認為政府有積極溝通，但42.6%則持相反看法。

國際局勢方面，詢問民眾認為未來一年，華盛頓與北京關係是怎麼樣狀況？40%受訪者認為未來一年華盛頓與北京關係將「變得更差」，37.4%認為會與目前差不多，僅有13.4%受訪者認為會有所改善。