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訪日被問參選總統、黨主席？盧秀燕：不必多想

記者鄭媁、黃仲明／台北25日電
台中市長盧秀燕24日率市府團隊赴日訪問，她說此行是她擔任市長後首度訪日，除進行城市外交，還將前往札幌、名古屋及東京參訪日本四處大巨蛋，希望向日本取經加速台中大巨蛋的興建。（記者黃仲明／攝影）
台中市長盧秀燕24日率市府團隊赴日訪問，她說此行是她擔任市長後首度訪日，除進行城市外交，還將前往札幌、名古屋及東京參訪日本四處大巨蛋，希望向日本取經加速台中大巨蛋的興建。（記者黃仲明／攝影）

國民黨主席今年改選，台中市長盧秀燕近日被問及是否參選表示「還在考慮中」，被解讀是態度鬆動；國民黨主席朱立倫昨天表示，以他跟盧秀燕的共識與交情，一定會把現在的事情做好，黨主席的議題「現在不是重點，也不是我們關心的焦點。」

盧秀燕昨率市府團隊赴日訪問，她在機場受訪時透露，此行是她擔任市長後首度訪日，除進行城市外交，還將前往札幌、名古屋及東京參訪日本四處大巨蛋，希望向日本取經，加速台中大巨蛋的興建。

媒體詢問，盧秀燕此次訪日受到高度關注，在日媒專訪市長時，也提到總統及黨主席的參選，引發外界聯想。盧秀燕說，城市外交是直轄市重要的工作，在六都市長中她是少數一、兩個還沒有去日本拜訪的市長，這趟出訪就是城市的外交，大家不必多作聯想，平常心就好。

至於本次出訪的目的，盧秀燕指出，這次訪日只有短短六天，扣除頭尾出發跟回來的時間大概只有四天多，可是有很多任務，首要目標是進行城市外交，另一個重要的目的就是「我們要蓋大巨蛋」，台中的巨蛋正在興建中，可是台中市府還要蓋能夠打棒球、舉行國際大型演藝活動的大巨蛋，日本有名的大巨蛋就超過六個，台中市府此次出訪就在六個大巨蛋中選擇了四個，幾乎一天一蛋進行參訪，這四個大巨蛋在日本有不同的功能、不同的營運方式、不同的財務規畫，她相信此行取經後，會加速台中大巨蛋的興建。

朱立倫昨受訪稱，希望盧秀燕收穫滿滿，對盧而言，現在最關心的是台中市政；對他來說，是立法院這會期的重要民生議題。

盧秀燕 日本 國民黨

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