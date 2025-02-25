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賴清德滿意度跌破5成 不滿意創新高 56.8%認大罷免弊大於利

記者黃婉婷／台北25日電
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賴清德施政滿意度。(圖／美麗島電子報民調)
賴清德施政滿意度。(圖／美麗島電子報民調)

「美麗島電子報」最新民調顯示，賴清德總統信任度為50.5%、不信任度40.5%，施政滿意度低於五成降至48.6%、不滿意41.7%，不信任、不滿意雙創新高；此外，賴總統就任九個月以來，滿意賴執政表現的民眾雖增加3.4個百分點，不滿意的民眾卻增加16.4個百分點，反映原本觀望的民眾大多數轉為負評。

針對賴清德信任度，民調顯示50.5%表示信任賴總統，其中17.5%很信任、33.0%還算信任，比上月減少3.1個百分點，40.5%不信任，其中22.0%很不信任、18.5%有點不信任，則比上月微增0.1個百分點，未明確回答的有9.0%；本月信任賴總統的民眾創下就任以來新低，不信任賴總統的民眾則是達到就任以來新高。

值得注意的是，賴總統就任九個月以來，表示信任賴總統的民眾減少2.5個百分點，而不信任賴總統的則增加6.6個百分點。

針對賴清德施政滿意度，有48.6%滿意賴總統的執政表現，其中11.8%很滿意、36.8%還算滿意，相較上月減少1.8個百分點，另有41.7%不滿意，其中21.7%很不滿意、20.0%有點不滿意，比上月微增0.5個百分點；本月賴總統執政滿意度是去年7月以來首度低於五成，同時不滿意賴總統執政表現的民眾達到就任以來新高。

至於行政院長卓榮泰施政滿意度，有36.8%滿意，其中7.2%很滿意、29.6%還算滿意，比上月減少3.1個百分點，另有39.1%不滿意，其中18.3%很不滿意、20.8%有點不滿意，比上月增加1.3個百分點，未明確回答的有24.1%。

進一步分析，本月卓揆施政滿意度是就任以來次低，不滿意卓院長施政表現的民眾創下就任以來的新高。卓揆院長就任九個月以來，滿意其施政表現的民眾增加5.1個百分點，不滿意卻增加20.3個百分點。

另外，台灣立委大罷免如火如荼，「美麗島電子報」最新民調顯示，高達56.8%民眾認為弊大於利、32.2%利大於弊；針對誰是推動罷免在野陣營的幕後推手，有23.9%指稱民間團體、23.1%賴清德或民進黨主席、16.4%民進黨立院黨團總召柯建銘，0.2％為行政院長卓榮泰。

而不滿意賴清德或卓揆施政的民眾，有4成4認為是賴清德主要推動對在野陣營立委的大罷免、2成4左右認為是民進黨立院黨團總召柯建銘。

卓榮泰施政滿意度。(圖／美麗島電子報民調)
卓榮泰施政滿意度。(圖／美麗島電子報民調)
賴清德信任度。(圖／美麗島電子報民調)
賴清德信任度。(圖／美麗島電子報民調)
賴清德總統（圖）。（中央社）
賴清德總統（圖）。（中央社）

賴清德 民調 罷免

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