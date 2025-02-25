我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想再害怕 一家五口3人無證 舉家離開30年美國家園

好市多在美增6店 加州2家下月開幕 屆時全球將破這個數

曹興誠懸賞千萬找中共黑手 徐巧芯：請國安局查

記者李成蔭／台北25日電
聯電創辦人曹興誠被爆料桃色緋聞，但他近日說法不斷轉彎。（本報資料照片）
聯電創辦人曹興誠被爆料桃色緋聞，但他近日說法不斷轉彎。（本報資料照片）

聯電公司創辦人、罷免徐巧芯領銜人曹興誠近來遭曝光疑似小三親密照，他發文指潑糞抹黑的幕後黑手是中共國安部，並懸賞千萬台幣找黑手。國民黨立委徐巧芯到該貼文「開戰」，質疑曹說法一變再變，若如曹所說，那是很大國安問題，她會請國安局調查，看是真有滲透還是曹胡說八道。

資深媒體人謝寒冰近日爆料曹興誠過去疑有大陸小三。曹於臉書宣布「謝寒冰潑糞的幕後黑手，是中共國安部」，凡有人能向刑事局或調查局，提供中共國安部在台陰謀活動線索，因而破獲中共國安部在台組織及領導幹部者，他願意提供1000萬元獎金。

曹興誠表示，「這些來自中共國的資料，只有中國國安部才有管道與權力去取得。其中部分照片顯然經過合成變造，這也是國安部常用的技倆。資料最後能夠傳遞到台灣的謝寒冰手上，應該經過了一番複雜的組織運作。」

曹興誠說，謝寒冰的計畫並沒有收到中共預期的效果，「現在他們又發動其他地下黨員包括那位秀逗的翁曉玲，捏造事實，製作謊言，想以張忠謀先生甚至用已經逝世的沈君山校長，來破壞我的名譽。」

徐巧芯在該貼文下留言批評曹興誠沒有證據，聽一個不知名的「美國有人說」，寫一大堆想像文就可以「洗滌人心」嗎？「美國友人」是誰？該友人如何知道曹被中共攻擊？曹有無詢問還有多少人被中共攻擊？若沒有，曹擔任全社會韌性防衛委員會的顧問是否失職了？

徐巧芯指出，曹興誠說法又改成「駭客入侵」，到底是要幾個版本？從人工智慧（AI）、合成、確實有中國女友、駭客入侵等依序講不同言論，只能選一個吧？「大哥，有這樣包牌的嗎？？？」若駭客入侵拿到照片，還要另外搞AI變造的邏輯是什麼？所以照片是真的，那還要告一億嗎？全台都在等曹的大場面。

徐巧芯憂心，若曹興誠已經被「駭客入侵」，那曹擔任「全民社會韌性委員會」的相關資料是否也一併被竊取？那這就是非常非常大的國安問題，國安單位必須介入調查。

徐巧芯說，要說別人是共產黨員，請直接指出名字，不然真的很沒「Guts」。文末並標注「陪您一起反共反起來的」、「影射的殺傷力最大」，吸引逾千人按讚；截至截稿前，還未見曹興誠回應。

中共 曹興誠 駭客

上一則

1500萬台幣捐了沒？ 曹興誠、清大陷羅生門

下一則

新聞眼／放棄烏克蘭 賴清德空談民主聯盟

延伸閱讀

曹興誠懸賞千萬台幣找「親密照」中國黑手 藍委：請國安局查

曹興誠懸賞千萬台幣找「親密照」中國黑手 藍委：請國安局查
曹興誠對弈輸沈君山允捐清大1500萬跳票 藍委批無誠信慣犯

曹興誠對弈輸沈君山允捐清大1500萬跳票 藍委批無誠信慣犯
懸賞千萬找私密照外流線索 曹興誠：幕後黑手是中共國安部

懸賞千萬找私密照外流線索 曹興誠：幕後黑手是中共國安部
曹興誠遭爆要捐清大1500萬卻無後續 藍委批：無誠信慣犯

曹興誠遭爆要捐清大1500萬卻無後續 藍委批：無誠信慣犯

熱門新聞

聯電創辦人曹興誠。（本報資料照片）

認了露骨親密照？ 曹興誠：有什麼資格散布我的隱私

2025-02-20 01:28
聯電創辦人曹興誠。記者陳正興／攝影

遭爆與陸小三露骨照 曹興誠嗆：卑劣公布隱私 中共作風

2025-02-17 11:30
聯電創辦人曹興誠（見圖）連日來捲入私密照風波，今承認自己交往過大陸籍女友。記者黃義書／攝影

認了大陸女友？曹興誠強調：這什麼事呢，蠢…

2025-02-21 13:30
台灣一名數學老師長期性侵國中女學生，示意圖。（本報資料照片）

「讓你體會自慰快感」 台師假借按摩性侵多名女學生

2025-02-21 01:40
紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger。圖取自Google Map

台灣遊客紐西蘭用餐遭歧視 外館嚴正關切獲致歉

2025-02-21 11:26
王大陸驚傳逃兵役。(摘自Instagram)

王大陸逃兵役富二代家世被挖出 王爸發聲：很失望

2025-02-18 20:32

超人氣

更多 >
五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評
陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」

陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」
川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜

川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜
川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉
涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標