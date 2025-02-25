我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想再害怕 一家五口3人無證 舉家離開30年美國家園

好市多在美增6店 加州2家下月開幕 屆時全球將破這個數

1500萬台幣捐了沒？ 曹興誠、清大陷羅生門

台灣新聞組／台北25日電
國民黨立委翁曉玲揭露，聯電公司創辦人曹興誠（左）曾於30年前與清華大學前校長沈君山（右）圍棋對弈，彼此約定輸一個子捐1萬美元，最後沈為清大募得1500萬元台幣。（圖／取自翁曉玲臉書）
國民黨立委翁曉玲揭露，聯電公司創辦人曹興誠（左）曾於30年前與清華大學前校長沈君山（右）圍棋對弈，彼此約定輸一個子捐1萬美元，最後沈為清大募得1500萬元台幣。（圖／取自翁曉玲臉書）

聯電創辦人曹興誠近日話題不斷，國民黨立委翁曉玲23日在臉書發文，以「曹興誠捐款1500萬給清大了嗎？」為題，指出30年前曹興誠與已故前清大校長沈君山對弈，彼此約定輸1個子捐1萬美元，最後沈君山為清大募得1500萬元（台幣，下同，約45萬美元），但最後清大沒收到曹的捐款。對此，清大昨證實「未收到」。但曹興誠回應，當時自己直接把捐款支票交給沈君山，但沒有指定要捐給清大，沈可能把錢拿去做其他公益用途，自己沒有過問。

翁曉玲24日在臉書上表示，「譴責曹興誠汙衊沈君山校長，本人昨日揭露曹興誠違背承諾並無捐款 1500萬給清大 ，清大校方今天下午證明沒有收到這筆款項」。翁曉玲還說，「曹興誠可惡至極，竟敢汙衊沈君山校長，影射沈校長把這筆1500萬捐款給污掉了！清大師生校友們請大聲譴責曹興誠 ，一起出來捍衛沈校長的聲譽！」

政治工作者周軒在臉書貼出前校長陳力俊的演講內容，其中提到已經收到清華大學已經收到曹興誠的1500萬元捐款。至此，曹興誠1500萬的清華大學捐款已陷入羅生門。

周軒發文說「曹興誠董事長到底有沒有捐給清大1500萬？陳力俊前校長給了答案」，指出他從清大數位校史館網頁中找出2011年時任校長陳力俊的演講稿，其中提到清華大學已經收到曹興誠的1500萬元捐款。

曹興誠 臉書 支票

上一則

賴清德滿意度跌破5成 不滿意創新高 56.8%認大罷免弊大於利

下一則

曹興誠懸賞千萬找中共黑手 徐巧芯：請國安局查

延伸閱讀

曹興誠懸賞千萬台幣找「親密照」中國黑手 藍委：請國安局查

曹興誠懸賞千萬台幣找「親密照」中國黑手 藍委：請國安局查
曹興誠對弈輸沈君山允捐清大1500萬跳票 藍委批無誠信慣犯

曹興誠對弈輸沈君山允捐清大1500萬跳票 藍委批無誠信慣犯
懸賞千萬找私密照外流線索 曹興誠：幕後黑手是中共國安部

懸賞千萬找私密照外流線索 曹興誠：幕後黑手是中共國安部
曹興誠遭爆要捐清大1500萬卻無後續 藍委批：無誠信慣犯

曹興誠遭爆要捐清大1500萬卻無後續 藍委批：無誠信慣犯

熱門新聞

聯電創辦人曹興誠。（本報資料照片）

認了露骨親密照？ 曹興誠：有什麼資格散布我的隱私

2025-02-20 01:28
聯電創辦人曹興誠。記者陳正興／攝影

遭爆與陸小三露骨照 曹興誠嗆：卑劣公布隱私 中共作風

2025-02-17 11:30
聯電創辦人曹興誠（見圖）連日來捲入私密照風波，今承認自己交往過大陸籍女友。記者黃義書／攝影

認了大陸女友？曹興誠強調：這什麼事呢，蠢…

2025-02-21 13:30
台灣一名數學老師長期性侵國中女學生，示意圖。（本報資料照片）

「讓你體會自慰快感」 台師假借按摩性侵多名女學生

2025-02-21 01:40
紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger。圖取自Google Map

台灣遊客紐西蘭用餐遭歧視 外館嚴正關切獲致歉

2025-02-21 11:26
王大陸驚傳逃兵役。(摘自Instagram)

王大陸逃兵役富二代家世被挖出 王爸發聲：很失望

2025-02-18 20:32

超人氣

更多 >
五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評
陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」

陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」
川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜

川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜
川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉
涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標