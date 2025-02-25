1500萬台幣捐了沒？ 曹興誠、清大陷羅生門

國民黨立委翁曉玲揭露，聯電公司創辦人曹興誠（左）曾於30年前與清華大學前校長沈君山（右）圍棋對弈，彼此約定輸一個子捐1萬美元，最後沈為清大募得1500萬元台幣。（圖／取自翁曉玲臉書）

聯電創辦人曹興誠 近日話題不斷，國民黨立委翁曉玲23日在臉書 發文，以「曹興誠捐款1500萬給清大了嗎？」為題，指出30年前曹興誠與已故前清大校長沈君山對弈，彼此約定輸1個子捐1萬美元，最後沈君山為清大募得1500萬元（台幣，下同，約45萬美元），但最後清大沒收到曹的捐款。對此，清大昨證實「未收到」。但曹興誠回應，當時自己直接把捐款支票 交給沈君山，但沒有指定要捐給清大，沈可能把錢拿去做其他公益用途，自己沒有過問。

翁曉玲24日在臉書上表示，「譴責曹興誠汙衊沈君山校長，本人昨日揭露曹興誠違背承諾並無捐款 1500萬給清大 ，清大校方今天下午證明沒有收到這筆款項」。翁曉玲還說，「曹興誠可惡至極，竟敢汙衊沈君山校長，影射沈校長把這筆1500萬捐款給污掉了！清大師生校友們請大聲譴責曹興誠 ，一起出來捍衛沈校長的聲譽！」

政治工作者周軒在臉書貼出前校長陳力俊的演講內容，其中提到已經收到清華大學已經收到曹興誠的1500萬元捐款。至此，曹興誠1500萬的清華大學捐款已陷入羅生門。

周軒發文說「曹興誠董事長到底有沒有捐給清大1500萬？陳力俊前校長給了答案」，指出他從清大數位校史館網頁中找出2011年時任校長陳力俊的演講稿，其中提到清華大學已經收到曹興誠的1500萬元捐款。