我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

浙大校友掌313家上市公司 首開企業家校友會 來30多人

演員工會獎／甜茶首封影帝：我想要像麥可喬丹一樣偉大

「要飯怎了嗎？」 歌手批藍白刪預算 遭起底是綠委助理

記者王千豪、楊正海／台北24日電
饒舌歌手楊舒雅接受民進黨青年部訪問，「要飯說」引發爭議，隨後遭起底是民進黨立委伍麗華（圖）的助理。（本報資料照片）
饒舌歌手楊舒雅接受民進黨青年部訪問，「要飯說」引發爭議，隨後遭起底是民進黨立委伍麗華（圖）的助理。（本報資料照片）

民進黨青年部19日在臉書上架饒舌歌手楊舒雅的訪談影片，楊舒雅說，「我本來就是來要飯的，怎麼了嗎？合法的飯你不要嗎？」但被網友抓包楊舒雅是民進黨立委伍麗華的助理。國民黨立委陳玉珍說，當立委助理申請政府補助的話，恐違反公職人員利益衝突迴避法。

有網友貼出立法院助理名冊，驚見伍麗華辦公室助理名單就有「楊舒雅」。（取材自文思革...
有網友貼出立法院助理名冊，驚見伍麗華辦公室助理名單就有「楊舒雅」。（取材自文思革臉書）

伍麗華辦公室發出聲明，強調楊舒雅擔任助理期間創作，未申請任何政府機關補助，其言論與助理職務無涉。

不過，有網友貼出立法院助理名冊，驚見伍麗華辦公室助理名單就有「楊舒雅」。對此，陳玉珍表示，這位楊小姐如果要當創作者，就專心的當創作者，不要一邊當立委助理，藉著立委權勢來取得補助款，這樣違反公職人員利益衝突迴避法。陳玉珍強調，當個專心的創作者才會有成就。

民進黨青年部貼文指出，楊舒雅做為嘻哈歌手，深刻體認到政府補助對音樂創作者有多重要，但藍白大刀一砍，讓台灣多少青年的音樂夢就此灰飛湮滅？這血淋淋就是政治介入藝術最直接的表現。楊舒雅在訪談影片中更稱，「藝術必須要干預政治，直到政治不再干預藝術。」

國民黨台北市議員游淑慧說，這段話不知道大家認同嗎？所謂「合法的飯」有誰可以拿到？都給誰拿了呢？拿多少才夠？楊舒雅或許講出少數習慣拿補助人的隱藏心態，政府的錢不花白不花、不拿白不拿「而且就該給我」怎麼樣？

游淑慧指出，拿到資源的人，可能不用思考錢從哪來的？也無需思考別人有沒有拿到。但政府補助的錢那裡來的？

補助該給誰？這是每個政治人物要念茲在茲，自己要憑著良心去分配考量的事「政府補助的錢來自於人民的納稅錢」

她說，補助的是弱勢族群，她沒有意見，因為社會該互助。但對於產業，不論是農業、藝文業或影視業，政府該做的是投資不是補助，補助是單純給予，例如給予補助身障朋友、弱勢、多子家庭。

對於產業界，政府應該改以投資思維，受補助或投資的對象，必須能提高產業競爭力和產業實力。要有三點：有效的政策配合、具體的指標評估，最後接受資源者者要有KPI或表現。

游淑慧舉例，電影「餘燼」描寫白色恐怖，符合民進黨價值觀，獲政府5000多萬元（台幣，下同）補助，票房卻僅577萬元「這個補助或投資的意義是？」彌補製片商的票房收入嗎？因為這個電影本不是拍給觀眾看的，是拍給民進黨看的，所以電影票房就由民進黨政府來買單嗎？

游淑慧表示，不看票房、也要看藝術或文化價值。但這部電影有提高臺灣電影的產業競爭力？或者獲得專業肯定？然而該電影劣評如潮，被影評人批得體無完膚。

她另舉例，反觀2008年上映的海角七號電影，票房5.3億，雖然拿到事後的票房獎勵金1億，然而這是有票房才有獎勵。但拍攝製作的費用，政府的輔導金，只補助了500萬。輔導海角七號500萬，創造5.3億的票房和佳評如潮。補助餘燼5000多萬，創造577萬票房，核准給錢的官員要不要說清楚「你們給錢的標準？」

民進黨 投資 國民黨

上一則

觀光逆差899萬人次…缺陸客達千萬難 消費逆差約6922億

下一則

新聞評論／烤肉趴像投名狀 綠委陪笑演出

延伸閱讀

台灣中選會共收64件罷免案 2/20起送件適用選罷法新規

台灣中選會共收64件罷免案 2/20起送件適用選罷法新規
罷免第1階差73份宣布失敗 陳玉珍：感謝99%金門人相信我

罷免第1階差73份宣布失敗 陳玉珍：感謝99%金門人相信我
台中氣爆應變會議…吳音寧「笑歪」藍議員轟同理心何在

台中氣爆應變會議…吳音寧「笑歪」藍議員轟同理心何在
立委好感度韓國瑜居冠 黃國昌網路總聲量第1

立委好感度韓國瑜居冠 黃國昌網路總聲量第1

熱門新聞

聯電創辦人曹興誠。（本報資料照片）

認了露骨親密照？ 曹興誠：有什麼資格散布我的隱私

2025-02-20 01:28
聯電創辦人曹興誠。記者陳正興／攝影

遭爆與陸小三露骨照 曹興誠嗆：卑劣公布隱私 中共作風

2025-02-17 11:30
聯電創辦人曹興誠（見圖）連日來捲入私密照風波，今承認自己交往過大陸籍女友。記者黃義書／攝影

認了大陸女友？曹興誠強調：這什麼事呢，蠢…

2025-02-21 13:30
有學者表示，相信美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）正試圖矯正中國對聯大第2758號決議的扭曲解釋。（路透）

美挺台成國際組織會員 學者：打臉中國曲解2758決議

2025-02-16 15:07
紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger。圖取自Google Map

台灣遊客紐西蘭用餐遭歧視 外館嚴正關切獲致歉

2025-02-21 11:26
台灣一名數學老師長期性侵國中女學生，示意圖。（本報資料照片）

「讓你體會自慰快感」 台師假借按摩性侵多名女學生

2025-02-21 01:40

超人氣

更多 >
85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初
看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了
美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少
陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件

陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件
德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗