新北市長之戰 劉和然：若有機會上場 能縮短市政接軌時間

新北市副市長劉和然（右）24日到廣播節目接受訪問，主持人黃暐瀚談及2026新北之戰，劉強調，眼前就是全力拚市政，努力做好準備，若有機會上場，能縮短市政接軌時間。（翻攝自廣播節目直播畫面）

新北市副市長劉和然今天到廣播節目接受訪問，主持人黃暐瀚關注劉是否準備投入2026新北之戰，劉強調，能被討論是一種肯定，眼前就是全力拚市政，努力做好準備，若有機會上場，能縮短市政接軌時間。

劉和然最近常穿著「勇敢出棒」黑色帽T跑行程，日前也出席國民黨 新北市黨部新春團拜，強化與黨的連結，被解讀為備戰2026新北之戰。

主持人黃暐瀚問劉和然對2026看法，劉沒說死，回應說「人生本來就是每件事都要做準備」，也提到他是校長出身，與其他政治人物路徑不太一樣，他從基層出身，很多經驗是無法取代的。

劉談到，市政建設要一棒接一棒，他舉台中巨蛋選址為例，前市長胡志強時代的決策，但接任市長的林佳龍改變計畫，林佳龍連任失利，盧秀燕 上任後將台中小巨蛋重回14期重劃區。

劉和然透露，日前侯市長偕一級主管團隊到三峽大板根辦首長共識營，侯當時告訴團隊，他任期剩一年10個多月，必須一天當兩天用，請團隊們也要用同樣精神，大家一起來一天當兩天用。

侯友宜 也要求一級主管盤短點出優先處理的事，強調「即便會面臨壓力，就讓我來被罵，我來處理」。黃暐瀚接話說，就像推對新北大巨蛋就是起頭難，但成功不必在我。

侯友宜近期忙著跑各行政區的行動治理座談會，劉和然目前每一場都出席，要蓄積基層能量。日前在鶯歌行動治理上，劉和然、立委蘇巧慧等人與侯友宜同台，侯友宜稱讚蘇巧慧為地方做很多事，相當努力認真。

劉和然說，侯友宜稱讚蘇巧慧那場合他有在場，不會覺得尷尬，侯當天在另一場三峽場行動治理也有稱讚民進黨立委吳琪銘，侯市長認為，城市要進步需要中央、地方一起努力，雖然職責上有分中央政府、地方政府，但對百姓來說，就是同一個政府，都是要為百姓做事。