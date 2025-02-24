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美麗島民調：賴清德施政滿意度跌破5成 不滿意者再創新高

記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統（圖）。（中央社）
賴清德總統（圖）。（中央社）

「美麗島電子報」最新民調顯示，賴清德總統信任度為50.5%、不信任度40.5%，施政滿意度首度低於5成降至48.6%、不滿意41.7%，不信任、不滿意雙創新高；此外，總統就任9個月以來，滿意賴執政表現的民眾雖增加3.4個百分點，不滿意的民眾卻增加16.4個百分點，反映原本觀望的民眾大多數轉為負評。

針對賴清德信任度，民調顯示50.5%表示信任賴清德，其中17.5%很信任、33.0%還算信任，比上月減少3.1個百分點，40.5%不信任，其中22.0%很不信任、18.5%有點不信任，則比上月微增0.1個百分點，未明確回答的有9.0%；本月信任賴清德的民眾創下就任以來新低，不信任賴清德的民眾則是達到就任以來新高。

值得注意的是，賴清德就任9個月以來，表示信任賴清德的民眾減少2.5個百分點，而不信任賴清德的則增加6.6個百分點。

進一步分析，台北市與桃竹苗、20至29歲與50至59歲、專科學歷、民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群，不信任賴清德的多於信任，其餘各群民眾大多數傾向信任賴清德，尤其是高屏、30至39歳與60歲以上、國小以下學歷、泛綠民眾等群超過5成5信任賴清德，中立民眾39.9%信任賴清德、42.4%不信任，態度非常分歧。

針對賴清德施政滿意度，有48.6%滿意賴清德的執政表現，其中11.8%很滿意、36.8%還算滿意，相較上月減少1.8個百分點，另有41.7%不滿意，其中21.7%很不滿意、20.0%有點不滿意，比上月微增0.5個百分點；本月賴清德執政滿意度是去年7月以來首度低於5成，同時不滿意賴清德執政表現的民眾達到就任以來新高。

至於行政院長卓榮泰施政滿意度，有36.8%滿意，其中7.2%很滿意、29.6%還算滿意，比上月減少3.1個百分點，另有39.1%不滿意，其中18.3%很不滿意、20.8%有點不滿意，比上月增加1.3個百分點，未明確回答的有24.1%。

進一步分析，本月卓揆施政滿意度是就任以來次低，不滿意卓院長施政表現的民眾創下就任以來的新高。卓揆院長就任9個月以來，滿意其施政表現的民眾增加5.1個百分點，不滿意卻增加20.3個百分點。

民調由美麗島電子報進行調查，調查對象為全國年滿20歲民眾，調查時間為2月19日至21日，由訪員以電腦輔助電話訪問方式，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，成功訪問1074人（住宅751人、行動323人），合併樣本在信賴水準95％時的抽樣誤差最大值為±3.0％。

賴清德信任度。（圖／美麗島電子報民調提供）
賴清德信任度。（圖／美麗島電子報民調提供）
賴清德施政滿意度。（圖／美麗島電子報民調提供）
賴清德施政滿意度。（圖／美麗島電子報民調提供）
卓榮泰施政滿意度。（圖／美麗島電子報民調提供）
卓榮泰施政滿意度。（圖／美麗島電子報民調提供）

賴清德 民調 民眾黨

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