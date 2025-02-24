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新聞評論／烤肉趴像投名狀 綠委陪笑演出

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賴清德總統23日上午在總統官邸宴請民進黨立法院黨團立委，進行烤肉聚餐，約莫11時便開始有車輛陸續進入官邸。（記者葉信菉／攝影）
賴清德總統23日上午在總統官邸宴請民進黨立法院黨團立委，進行烤肉聚餐，約莫11時便開始有車輛陸續進入官邸。（記者葉信菉／攝影）

賴清德總統23日邀請黨籍立委舉辦「官邸烤肉趴」，吊點滴的立委陳亭妃、吃素的立委林岱樺都專程北上，看似大團結合照，卻讓許多人起雞皮疙瘩。因為「今日林岱樺、明日陳亭妃」實在太震撼，烤肉趴更像投名狀，當賴總統劇透「政治不介入司法」腳本，誰敢不配合演出？

林岱樺日前遭檢調搜索時高喊「政治干預司法、司法干預初選」，儘管黨內廣傳「今日林岱樺、明日陳亭妃」等耳語，但賴清德對南台灣選民有絕對影響力，沒有人敢公然唱反調。

陳亭妃23日一早就在臉書貼文自曝，日前參加活動時突然失聲，還上吐下瀉，她趕緊就醫打點滴，貼文一出引發各種聯想。陳亭妃說，賴總統近日表達「政治不會干預司法、司法也不會干預初選」，如果真的發生相關情形，不就坐實政治干預司法，所以不會有這件事情發生，「我一切聽總統的」。

陳亭妃不僅出席烤肉趴，還特地貼出跟賴總統的合照，強調「跟傾聽民意的賴總統站在一起」。陳亭妃上午點滴照、中午合體照，也有網友貼出賴清德和海基會前董事長鄭文燦昔日開心合照，留言「人前手牽手，人後呢？」看似一句玩笑話，卻一語突破盲腸，剛在醫院吊完點滴的陳亭妃必定「點滴在心頭」，在政治現實下，陳亭妃還是要稱臣。

林岱樺大年初二才與賴總統同框拜廟，但有拜沒保庇，剛開春就出事，她在鏡頭前聲嘶力竭吶喊「政治干預司法、司法干預初選」，讓人印象深刻，也道出許多人的疑惑。林岱樺聲明強調「粉身碎骨渾不怕、要留清白在人間」，甚至直言「暗黑的勢力」打擊她，問題是誰有能力透過司法干預初選？誰是背後難以言喻的「佛地魔」？

林岱樺長年茹素，但她昨天仍北上參加總統烤肉趴，並在臉書貼出開心大合照，連要競爭高雄市長的立委賴瑞隆都同框，喜上眉梢的模樣，讓人一時忘記她才剛歷經檢調大動作搜索，民進黨廉政會還可能列案討論。林岱樺向來被視為黨內「孤鳥」，她不像陳亭妃刻意貼出跟賴總統的單獨合照，而是貼出眾人的大合照，儘管同志的笑容如蜜，但背後不知藏著多少心機，不論烤肉趴多麼同樂，這仍是林岱樺一個人的武林。

賴總統聲稱自費辦烤肉趴，避免在野黨質疑「有錢辦趴、沒錢建設」，但當行政機關紛紛上演窮到要關門的肥皂劇，府院黨卻是歌舞昇平的景象，這場烤肉趴令人有「何不食肉糜」的錯覺。賴總統刻意營造團結大和諧，但2026黨內初選暗潮洶湧，「今日林岱樺、明日陳亭妃」流言揮之不去，同志表面上把酒言歡，背後可能也各自盤算，今天還在烤肉桌上，明天會不會就在菜單上？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

林岱樺 賴清德 同志

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