總統官邸宴綠委 藍白轟黨政不分 綠：賴自掏腰包

賴清德總統（左二）與閣揆卓榮泰（左一）、總統府秘書長潘孟安（右一）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右二）昨出席官邸烤肉聚會。（圖／取材自林岱樺臉書）

立法院本會期明天開議，兼任民進黨 主席的賴清德 總統昨邀黨籍立委赴總統官邸烤肉，適逢大罷免 潮及地點因素引發爭議。國民黨及民眾黨立法院黨團齊轟「黨政不分」，民進黨團則強調，與黨籍立委聚會非首次，且都是賴自掏腰包，國民黨人士別亂帶風向。

賴清德循例在新會期開始前宴請綠營立委，針對新會期法案交換意見、為黨團成員加油打氣；51位民進黨立委中，昨僅6人另有行程請假未到。行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、總統府秘書長潘孟安皆與會。

總統府發言人郭雅慧指出，餐敘氣氛融洽自在，聚焦討論民生、經濟和國安等優先法案，盼透過府院黨緊密溝通協調，在新會期推動更多福國利民的政策。

據轉述，賴清德會中談及國會運作、川普新政及對中關係三大面向，並強調要將衝擊當作歷史機遇，讓台灣持續做大、做好，也將持續強大國防、增強經濟韌性及強化與民主同盟合作。

對於大罷免如火如荼，已有17位民進黨立委遭鎖定，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤轉述，餐會自在輕鬆，沒人主動提到罷免，總統談話也沒有觸及罷免議題。行政院提及未來會提出總預算覆議案，還有財劃法後續救濟，都請黨團同仁全力支持行政部門，「我們行政立法一體，我們一起團結作戰」。

民進黨立委鍾佳濱也說，會中並未談及罷免議題，民進黨團總召柯建銘語重心長從歷史談起，但因為眾人都想吃烤肉，「歷史就講得比較短」。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，民進黨字典中沒有「黨政不分」四個字，他要勸導賴清德，人民最反感的就是大惡罷，如果賴清德及民進黨執意為之，終將踢到民意鐵板；他還說，其實近期可感受到，民眾對仇恨動員及選輸翻桌都非常反感。

民眾黨團副總召張啓楷說，總統是團結象徵，希望內容聚焦在經濟民生等福國利民法案，而有關大罷免，近期民調也清楚顯示「不贊成大於贊成」，身為總統本來就要尊重民意，與其持續造成社會對立，不如回過頭多談民生法案，而與黨籍立委聚會，建議不要辦在官邸。

國政基金會副執行長凌濤批總統府剛「喊窮」說預算被刪，無法發放太多災害慰問金，昨轉頭在總統官邸辦烤肉宴，令人瞠目結舌，「賴門酒肉臭，路有凍死骨」成為總統府最佳寫照，「更荒謬的是，這場官邸烤肉宴是專請黨籍立委，相關費用誰埋單？拿納稅人的錢來搞政治、拚權力，甚至進一步操弄罷免？簡直太扯。」