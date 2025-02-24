我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

浙大校友掌313家上市公司 首開企業家校友會 來30多人

演員工會獎／甜茶首封影帝：我想要像麥可喬丹一樣偉大

總統官邸宴綠委 藍白轟黨政不分 綠：賴自掏腰包

記者黃婉婷、張文馨／台北24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統（左二）與閣揆卓榮泰（左一）、總統府秘書長潘孟安（右一）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右二）昨出席官邸烤肉聚會。（圖／取材自林岱樺臉書）
賴清德總統（左二）與閣揆卓榮泰（左一）、總統府秘書長潘孟安（右一）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右二）昨出席官邸烤肉聚會。（圖／取材自林岱樺臉書）

立法院本會期明天開議，兼任民進黨主席的賴清德總統昨邀黨籍立委赴總統官邸烤肉，適逢大罷免潮及地點因素引發爭議。國民黨及民眾黨立法院黨團齊轟「黨政不分」，民進黨團則強調，與黨籍立委聚會非首次，且都是賴自掏腰包，國民黨人士別亂帶風向。

賴清德循例在新會期開始前宴請綠營立委，針對新會期法案交換意見、為黨團成員加油打氣；51位民進黨立委中，昨僅6人另有行程請假未到。行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、總統府秘書長潘孟安皆與會。

總統府發言人郭雅慧指出，餐敘氣氛融洽自在，聚焦討論民生、經濟和國安等優先法案，盼透過府院黨緊密溝通協調，在新會期推動更多福國利民的政策。

據轉述，賴清德會中談及國會運作、川普新政及對中關係三大面向，並強調要將衝擊當作歷史機遇，讓台灣持續做大、做好，也將持續強大國防、增強經濟韌性及強化與民主同盟合作。

對於大罷免如火如荼，已有17位民進黨立委遭鎖定，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤轉述，餐會自在輕鬆，沒人主動提到罷免，總統談話也沒有觸及罷免議題。行政院提及未來會提出總預算覆議案，還有財劃法後續救濟，都請黨團同仁全力支持行政部門，「我們行政立法一體，我們一起團結作戰」。

民進黨立委鍾佳濱也說，會中並未談及罷免議題，民進黨團總召柯建銘語重心長從歷史談起，但因為眾人都想吃烤肉，「歷史就講得比較短」。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，民進黨字典中沒有「黨政不分」四個字，他要勸導賴清德，人民最反感的就是大惡罷，如果賴清德及民進黨執意為之，終將踢到民意鐵板；他還說，其實近期可感受到，民眾對仇恨動員及選輸翻桌都非常反感。

民眾黨團副總召張啓楷說，總統是團結象徵，希望內容聚焦在經濟民生等福國利民法案，而有關大罷免，近期民調也清楚顯示「不贊成大於贊成」，身為總統本來就要尊重民意，與其持續造成社會對立，不如回過頭多談民生法案，而與黨籍立委聚會，建議不要辦在官邸。

國政基金會副執行長凌濤批總統府剛「喊窮」說預算被刪，無法發放太多災害慰問金，昨轉頭在總統官邸辦烤肉宴，令人瞠目結舌，「賴門酒肉臭，路有凍死骨」成為總統府最佳寫照，「更荒謬的是，這場官邸烤肉宴是專請黨籍立委，相關費用誰埋單？拿納稅人的錢來搞政治、拚權力，甚至進一步操弄罷免？簡直太扯。」

民進黨 罷免 賴清德

上一則

新聞評論／烤肉趴像投名狀 綠委陪笑演出

下一則

美麗島民調：56.8%台民眾 認為「大罷免」弊大於利

延伸閱讀

新聞評論／司法干預初選 林岱樺戳破賴清德心機

新聞評論／司法干預初選 林岱樺戳破賴清德心機
柯爸3/10告別式 柯媽同台直播主 籲賴清德准柯文哲奔喪

柯爸3/10告別式 柯媽同台直播主 籲賴清德准柯文哲奔喪
賴清德出席HFX 強調和平靠實力 喊話打造全球非紅供應鏈

賴清德出席HFX 強調和平靠實力 喊話打造全球非紅供應鏈
大罷免「南柯一夢」 游盈隆：盼賴清德大出場是天方夜譚

大罷免「南柯一夢」 游盈隆：盼賴清德大出場是天方夜譚

熱門新聞

聯電創辦人曹興誠。（本報資料照片）

認了露骨親密照？ 曹興誠：有什麼資格散布我的隱私

2025-02-20 01:28
聯電創辦人曹興誠。記者陳正興／攝影

遭爆與陸小三露骨照 曹興誠嗆：卑劣公布隱私 中共作風

2025-02-17 11:30
聯電創辦人曹興誠（見圖）連日來捲入私密照風波，今承認自己交往過大陸籍女友。記者黃義書／攝影

認了大陸女友？曹興誠強調：這什麼事呢，蠢…

2025-02-21 13:30
有學者表示，相信美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）正試圖矯正中國對聯大第2758號決議的扭曲解釋。（路透）

美挺台成國際組織會員 學者：打臉中國曲解2758決議

2025-02-16 15:07
紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger。圖取自Google Map

台灣遊客紐西蘭用餐遭歧視 外館嚴正關切獲致歉

2025-02-21 11:26
台灣一名數學老師長期性侵國中女學生，示意圖。（本報資料照片）

「讓你體會自慰快感」 台師假借按摩性侵多名女學生

2025-02-21 01:40

超人氣

更多 >
85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初
看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了
美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少
陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件

陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件
德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗