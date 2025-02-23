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曹興誠遭爆要捐清大1500萬卻無後續 藍委批：無誠信慣犯

記者李成蔭／台北24日電
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聯電集團創辦人曹興誠。（本報資料照片）
聯電集團創辦人曹興誠。（本報資料照片）

聯電公司創辦人曹興誠近期參與台灣罷免活動，又陷入緋聞私密照風波，成政治圈討論焦點。國民黨立委翁曉玲揭露，曹興誠已經是無誠信的慣犯，曹曾於30年前與清華大學前校長沈君山圍棋對弈，彼此約定贏一個子捐1萬美元，最後沈為清大募得台幣1500萬元台幣（約45.4萬美元），但最後清大沒收到曹的捐款。

翁曉玲批評，曹興誠一開始否認與中國大陸女友親密照片的真實性，沒隔多久又改口承認，曹不僅不知反省，還將私密照事件牽拖到與中共陰謀有關，這種私德不佳的人竟然去當中華文化總會的執委，真是令人不齒。

翁曉玲指出，曹興誠不僅私德有問題，而且也無誠信，「卡神」楊蕙如日前也發文批評曹曾說要捐1億美元保衛台灣，搶盡版面，現在卻拿不出捐款明細。翁表示，其實曹口頭上喊說捐款，卻無捐款之事實，應不只這一樁，恐怕是慣犯了。

翁曉玲回憶，30年前沈君山曾為幫清華募款而與曹興誠對弈，當時聯電董事長曹興誠向沈挑戰下圍棋，約定贏一個子捐1萬元。沈以為1萬元是台幣，後來才知是美元計價，最後贏了50子、50萬美元，為清華募得台幣1500萬元台幣，傳為教育界美談。只是，清華大學後來有拿到這筆捐款嗎？據了解，直到現在，清大應是沒收到曹的捐款，早不指望曹履行承諾了。

國民黨立委翁曉玲揭露，聯電公司創辦人曹興誠（左）曾於30年前與清華大學前校長沈君...
國民黨立委翁曉玲揭露，聯電公司創辦人曹興誠（左）曾於30年前與清華大學前校長沈君山（右）圍棋對弈，彼此約定贏一個子捐1萬元美元，最後沈為清大募得台幣1500萬元台幣，但最後清大沒收到曹的捐款。（圖／翁曉玲提供）

翁曉玲認為，曹興誠言行舉止備受爭議，看起來既不是殷實的商人、也不是個有德行和誠信之人，現在又淪為民進黨的打手，賴清德總統卻相當重用，不僅邀曹擔任「全社會防衛韌性委員會」顧問，還聘他擔任「中華文化總會」執委去發揚台灣文化，莫非是物以類聚、臭味相投？

翁曉玲感嘆，看看曹興誠，回憶沈君山，君子與小人之別，昭然若揭，沈君山若地下有知，當會不屑這位當年與他對弈、言而無信的曹興誠。

國民黨立委翁曉玲揭露，清華大學前校長沈君山（如圖）曾以圍棋為清大募得台幣1500...
國民黨立委翁曉玲揭露，清華大學前校長沈君山（如圖）曾以圍棋為清大募得台幣1500萬元台幣，允諾捐款的聯電公司創辦人曹興誠最後去沒有捐。（圖／翁曉玲提供）

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