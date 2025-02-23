我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

封面故事／全黑人飛行隊 二戰嚇壞納粹

黑白集╱賴政府的「鬥雞部」 不給錢就擺爛

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
針對今年度中央政府總預算案，行政院秘書長龔明鑫指刪凍的總預算主要與民生、國安相關，「可說越是民生關心的部分，刪凍數目就越多。」（本報資料照片）
針對今年度中央政府總預算案，行政院秘書長龔明鑫指刪凍的總預算主要與民生、國安相關，「可說越是民生關心的部分，刪凍數目就越多。」（本報資料照片）

行政院秘書長龔明鑫受訪表示，遭刪凍的總預算主要與民生國安相關，且愈是民生關心的部分，刪凍數目越多。但藍委批龔明鑫說辭禁不起考驗，只是為民進黨推動大罷免增添柴火。

以補助台電為例，龔明鑫說不補助將漲電價，實則根源是賴政府不願檢討錯誤能源政策導致電價成本上漲；刪凍反詐預算，主因是政院想將預算投放於網路廣告，不無可能讓平台「政府詐團兩頭賺」，如此不該刪凍嗎？

何況扣掉台電千億補助後，刪凍部分並非歷年最高，且總預算刪後仍比去年還多。龔明鑫硬扯民生，不只是為賴政府執政無能找遮羞布，還為大罷免煽風點火。

更諷刺的是，就在龔明鑫為民生國防哭窮時，竟傳軍情局兩名軍官虛構假情資詐領上千萬獎金遭判刑定讞。政府不能防止預算濫用，還遭詐成為冤大頭，這才是真正的財政、國安雙重危機。

賴政府應看看川普聯手馬斯克成立的「政府效率部」（DOGE），正大刀闊斧對美國官僚系統及預算使用展開「電鋸療法」，不僅追回巨額納稅款，還打算向人民發放預算資金。DOGE雖遭諷「鬥雞部」，卻讓美國人民看清深層官僚「靠錢驅動」的腐敗。

其實賴政府就是一個「鬥雞部」，但它專鬥在野、專砍人民和弱勢，而且不給錢就擺爛，還要大罷免大花錢。它應該砍的，就是它自己。（轉載自聯合報）

預算 罷免 馬斯克

上一則

新聞眼╱民進黨錯誤的能源政策 到頭來還不是全民埋單

下一則

台總預算案 監察院擬提釋憲 行政院可望覆議

延伸閱讀

綠矛頭衝她來 抗衡大罷免救小雞 盧秀燕擬扛重擔

綠矛頭衝她來 抗衡大罷免救小雞 盧秀燕擬扛重擔
罷免加州州長紐森 應三思而行

罷免加州州長紐森 應三思而行
正規軍猶豫、側翼頻翻車 綠估大罷免恐成精準「手術刀戰」

正規軍猶豫、側翼頻翻車 綠估大罷免恐成精準「手術刀戰」
大罷免「南柯一夢」 游盈隆：盼賴清德大出場是天方夜譚

大罷免「南柯一夢」 游盈隆：盼賴清德大出場是天方夜譚

熱門新聞

聯電創辦人曹興誠。（本報資料照片）

認了露骨親密照？ 曹興誠：有什麼資格散布我的隱私

2025-02-20 01:28
聯電創辦人曹興誠。記者陳正興／攝影

遭爆與陸小三露骨照 曹興誠嗆：卑劣公布隱私 中共作風

2025-02-17 11:30
聯電創辦人曹興誠（見圖）連日來捲入私密照風波，今承認自己交往過大陸籍女友。記者黃義書／攝影

認了大陸女友？曹興誠強調：這什麼事呢，蠢…

2025-02-21 13:30
有學者表示，相信美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）正試圖矯正中國對聯大第2758號決議的扭曲解釋。（路透）

美挺台成國際組織會員 學者：打臉中國曲解2758決議

2025-02-16 15:07
紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger。圖取自Google Map

台灣遊客紐西蘭用餐遭歧視 外館嚴正關切獲致歉

2025-02-21 11:26
王大陸驚傳逃兵役。(摘自Instagram)

王大陸逃兵役富二代家世被挖出 王爸發聲：很失望

2025-02-18 20:32

超人氣

更多 >
網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法

網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法
竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動
不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元

不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元
航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要

航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要
股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析