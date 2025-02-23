台總預算案 監察院擬提釋憲 行政院可望覆議

監察院表示，預算被大砍業務嚴重受挫，將提憲法訴訟。（本報資料照片）

行政院研擬對立法院三讀通過的2025年度中央政府總預算 提出救濟手段，據了解，27日政院院會很有機會送出覆議案。監察院22日率先發難，在幾乎零業務預算情形下，將提出憲法訴訟。考試院則表示，預算受影響不大，不會跟進採取救濟。

監察院指出，近期檢視預算刪減後，初步統計相應的改變措施超過154項。監院核心職權調查、巡察、履勘、陳情與陽光四法等憲法，以及其他法定義務均受影響衝擊，進而面臨停擺的困境。監察院是憲法所設置並賦予特定職權的國家憲法機關，憲政機關基於權力分立、相互制衡原則，使國家機關順暢運作，而非無理刪減預算，致國家機關近乎停擺。

民眾黨主席黃國昌說，監察院是自取其辱，過去幾年每年花納稅人10億元台幣以上，到底做了什麼？國民黨 立委李彥秀表示，背後目的恐是擴大衝突，為大罷免加溫。

行政院方面，據了解，政院已將總預算提出覆議列入考量，且由於28日提出覆議的最後期限，但政院並未打算另外召開臨時院會，極可能在27日的例行行政院會提出總預算覆議案。

另外政院近日也陸續釋出可能解方。包含要求各部會著手準備說明，力拚凍結預算迅速在1個月內解凍；或依照預算法22條，送請立法院同意動支預備金，以彌補業務費遭大量刪除一事；或依照預算法79條請求提出追加歲出預算，讓台電撥補能有轉圜餘地。

至於財劃法，由於卓榮泰 日前在國政會商後曾說，行政院可在今年內提出各黨團、中央地方政府都可接受的版本再來執行，被解讀恐提出政院版財劃法，因此27日是否同時提出覆議，政院還需要更縝密的評估。

針對考試院是否跟進提憲法訴訟？考試院秘書長劉建忻表示，「我們的預算狀況沒有監察院那麼糟，所以不會。」

另外，立法院周二將邀請行政院長卓榮泰進行施政報告並備質詢。對於卓榮泰能否順利上台，國民黨立院黨團首席副書記長羅智強說，目前沒有聽到討論，應該是當天開議前黨團大會討論。

有國民黨立委認為，應讓卓榮泰上台報告，用福國利民的法案直球對決。另有國民黨立委表示，在野黨要有在野黨的樣子，要讓卓榮泰說清楚到底要怎麼樣，不斷提覆議，完全不尊重立法院，還需要客氣嗎？問題在於，若不讓卓榮泰上台，總是要有個限度，在什麼條件之下，可以讓卓揆上台？例如針對普發現金進行專題報告。