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綠矛頭衝她來 抗衡大罷免救小雞 盧秀燕擬扛重擔

記者唐筱恬／台北22日電
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對於是否參選國民黨主席，盧秀燕說「正在考慮中」。（記者陳敬丰／攝影）
對於是否參選國民黨主席，盧秀燕說「正在考慮中」。（記者陳敬丰／攝影）

台中市長盧秀燕昨天宣布將赴日交流，她更首度鬆口表示，還沒決定是否競選國民黨主席，為參選保留了可能性，相較過去只談市政，盧這次終於對黨魁選舉表態「正在考慮中」。

據了解，盧秀燕有鑑於近期全台掀起大罷免潮，為了搶救黨內小雞，確實起心動念考慮選黨主席，只是日前台中新光三越氣爆事件又停了下來。

去年總統大選國民黨再次敗北後，黨內瀰漫焦慮氣氛，勸進盧秀燕的聲浪湧現，但盧以台中市政為第一優先，加上考量朝野高度對立的複雜政治情勢，選擇不表態，黨內挺盧勢力也按兵不動。

昨日盧秀燕終於表態「正在考慮中」，一句話就讓黨內拱盧、挺朱勢力各自歸隊，整兵待發。

國民黨主席朱立倫任期到10月，由於罷免連署2月就登場，罷免第3階段投票時間點，可能落在今年8月左右，因此藍營黨主席改選時程可能在9月舉行。

朱立倫近期頻頻開記者會，主導國會推動民生法案、砲轟賴總統只知搞鬥爭，展現力拚連任的企圖心。而盧秀燕大年初九首次回娘家立法院，原本還計畫至各地參加燈會與諸侯同台，也有測試水溫之意。

盧秀燕幕僚分為「勸進派」與「市政派」，勸進派認為，盧要征戰2028年總統，須先掌握黨機器，手握2026縣市首長與2028總統立委大選提名權，才能打贏勝仗。

市政派認為，市政若有任何一點閃失，盧秀燕都將遭受綠營猛烈攻擊，且扛下黨主席還要背負黨中央募款、國會表現等包袱，不見得完全對盧有利。

盧秀燕本來不急著決定，但眼見大罷免潮危及全台藍委，綠營更將矛頭對準台中3藍委，盧也知道就是衝著自己來，已無迴避空間，這個決定與個人無關，攸關的是國家和全民的未來，若決定挺身而出，不是要分裂國民黨，而是要集全黨之力，為2028重返執政努力。盧秀燕的答案，已經呼之欲出。

盧秀燕 罷免 國民黨

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