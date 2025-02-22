參選國民黨主席？盧秀燕「考慮中」 24日起赴日「城市外交」

台中市長盧秀燕宣布24日出訪日本，對於是否參選國民黨主席？盧21日表示「基本上就是沒有決定」。（圖／台中市政府提供）

台中市長盧秀燕 昨天宣布，24日起將出訪日本 6天，預計前往東京、名古屋等地，進行城市交流、取經大巨蛋場館興建與營運。盧秀燕20日接受日本媒體專訪，針對參選國民黨 主席，盧受訪表示「我還在考慮當中」。盧秀燕昨面對台中媒體，連說二次表示「基本上就是沒有決定」。

盧秀燕去年先後出訪新加坡、美國，定調為城市外交，但引起國內政壇熱議。盧秀燕20日接受日本經濟新聞專訪表示，2月間將訪問日本，因為日本是台灣最重要夥伴，對於訪日她殷切期盼、迫不及待。日媒認為，盧被視為國民黨下屆總統候選人，訪日意在為未來鋪路，拓展日本人脈。

日媒詢問盧是否參選2028年總統？盧秀燕專訪中表示，「我很感激大家對我的期待，代表了大家對台灣未來的關注」，「身為市長，我想專注市政，因此現階段沒有考慮」。

報導中指出，今年下半年國民黨將舉行黨主席選舉，盧是否參選？盧秀燕說，「我還在考慮中」。針對台灣的國際外交關係，盧秀燕表示，「台灣的主權沒有爭論的餘地，絕不能成為任何政權的附庸」。

盧秀燕昨在中市府市長室外，對媒體說明出訪計畫。針對參選國民黨主席，盧秀燕表示，所謂還在考慮，基本上就是沒有決定；日媒清楚她上班時間不談政治，因此這個話題沒有繼續下去。

盧秀燕表示，24日將出訪日本6天，拜訪東京、名古屋等地，加強台日情誼，進行城市外交；這次也是大巨蛋取經之旅，台中正在興建巨蛋，還要蓋能打棒球的大巨蛋，將參訪日本東京等3處大巨蛋場館，考察興建與經營模式，加速台中推動進度。

盧秀燕說，日本許多知名企業投資台中，包含精密機械與半導體產業等，日本知名建築師隈研吾規畫台中巨蛋，日本建築師妹島和世設計綠美圖，要向日本友人致謝。

台中新光三越上周發生氣爆，盧昨天表示，各項善後工作都已就緒，需要的只是時間，加上不久後市議會將開議，才選在此時出訪。

盧秀燕今年元月接受聯合報專訪時，對於參選總統、黨主席議題，強調「不要為我找工作」、「未來兩年更專心市政」。盧面對各項政治議題，都說「上班時間不談政治、政黨或選舉」。盧在日媒專訪拋「考慮中」，政壇視為邁出一步。

國民黨立委楊瓊瓔說，各界都期待盧在國民黨扮演更多角色，相信盧會以台中為重。民進黨立委何欣純稱尊重盧訪日安排，但市民更關心氣爆事件的真相，以及如何防範？民眾黨台中市黨部主委江和樹說，對盧參選黨主席「樂觀其成」。