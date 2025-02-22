綠委林岱樺百萬交保 控強行拘留 恐脫黨參選高市長

民進黨立委林岱樺（中）21日交保後控檢調「強行拘留」。（記者巫鴻瑋／攝影）

民進黨立委林岱樺 涉政治獻金及詐領助理費案，前天在調查局南機站偵訊16小時後，昨天凌晨移送高雄地檢署複訊，檢方訊後以她涉貪汙治罪條例等罪嫌，以100萬元（台幣，下同，約美元）交保。林岱樺指控檢調「查整天都沒證據、強行拘留」。雄檢表示，偵辦過程依照刑事訴訟法辦理，對林岱樺沒有任何不法措施。

林岱樺前天被帶走時高喊「政治干預司法，司法干預初選」，昨天清晨走出地檢署立即發表聲明說，「暗黑的勢力選擇在此時此刻打擊我，不但不會摧折我的意志，縱使傷痕累累，我依然會堅定身軀、捍衛清白。」並強調「一切依法依規、不貪不取」，面對打擊，會挺直站立，不會屈膝跪下。政壇人士分析，林岱樺性格剛烈，恐不排除脫黨參選下屆高雄市長。

總統府發言人郭雅慧昨表示，林岱樺遭檢方調查，賴清德 總統同感驚訝。賴總統強調，任內絕不讓政治介入司法，也不允許司法介入初選；賴總統重申態度一如過往，不分黨派不問何人，請司法明鏡高懸、毋枉毋縱。

林岱樺所屬派系正國會昨聲明，相信並支持林岱樺捍衛自身清白，也相信司法調查程序應恪遵職守，以事實為依據、以法律為準繩，確保社會大眾對司法體系的信任。

疑與林岱樺有金流往來的通法寺住持釋煌智，也以100萬元交保，林胞妹林岱縝則獲30萬元交保。林岱樺同時被限制住居及出境、出海，還不得與同案被告、證人接觸；林岱樺和胞妹同住，依規定兩人不能同住及接觸，傍晚林岱樺由調查人員戒護搬家。

檢方認為，林岱樺胞弟林岱融及王姓、黃姓女工作人員對案情未吐實，有串證之虞，3人犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押，法院裁定林岱融70萬元交保，另兩人60萬元交保，3人都限制住居，也不得與同案相關人士接觸。雄檢昨晚表示將提出抗告。

據了解，檢調疑已掌握林岱樺等人涉嫌雇用人頭助理和政治獻金金流，有可疑政治獻金轉向宗教團體或基金會，由自家會計師事務所作帳，巧立名目支付開銷。

檢調懷疑林岱融負責操盤申請助理費，找王姓女子當人頭助理、黃姓女子作帳，再將助理費一併流向通法寺下的協會或基金會。檢調比對助理資料，發現王女沒實際助理工作內容，疑是人頭助理，全案依貪汙治罪條例利用職務詐取財物等罪嫌查辦。

昨天凌晨2時35分，林岱樺被移送雄檢時雖保持微笑，但以嚴厲言語指控檢調「強行拘留」，稱調查人員將她帶回「查了整天都沒有證據，幾乎一半的時間都是讓我空耗在那」，甚至她還有時間靜坐。

雄檢表示，偵辦過程依照刑事訴訟法辦理，對林岱樺沒有任何不法措施。南機站調查人員表示，配合檢方查案，過程對林立委很和善，而林聘用的律師曾任雄檢襄閱主任檢察官，「如果程序有問題，律師會不提出來嗎？」林指控強行拘留是自相矛盾的說法。

對於林岱樺捲入司法案件中，國民黨智庫副執行長凌濤分析，這起案件像是賴清德陣營針對2026或2028大選提前排除異己，也呼籲賴清德出面說清楚林岱樺口中的「暗黑勢力」為何？民眾黨團總召黃國昌表示，「如今的柯文哲，下一個可能會是林岱樺？」呼籲賴清德講清楚，不要讓台灣司法被民進黨的政治利益一再摧殘。

有意角逐2026年高雄市長選戰的林岱樺，在黨內民調 居前段班，聲勢原本看漲但如今捲入司法案件。她交保後發表「千錘百鍊、捍衛清白」聲明，強調暗黑的勢力打擊她，不但不會摧折她的意志，她依然會堅定身軀捍衛清白。

她指出，高雄市民以24年，近9000天時間檢視，知道她依法依規、不貪不取，「所以我要為清白而戰，為市民24年來的信任而戰」；「世間有天理，所以不容暗黑逆流，人間有公道，所以公義得以伸張」。

聲明更提到她是高雄的女兒，不可能接受莫須有羞辱，莫須有羞辱不僅踐踏她的尊嚴，也踐踏高雄顏面，「我是林岱樺，面對打擊我會挺直站立，不會屈膝跪下」。

林岱樺捲入司法案件後下一步，牽動綠營高雄市長布局。綠營目前表態參選高雄市長的四名立委中，以林岱樺民調最高，另三人民調均與國民黨立委柯志恩接近。政界人士指，林岱華任七屆立委，具一定基層實力，若反彈情緒發酵，林脫黨參選，綠營分裂恐讓藍營漁翁得利。

此次林岱樺遭檢方搜索約談，外界也質疑可能是黨內出手打擊非賴系，為潛在高雄市長參選人、總統府秘書長潘孟安或內政部長劉世芳排除障礙。

林岱樺遭檢調偵辦，綠營多數避口不提，藍營則懷疑是民進黨新系下手。國民黨高雄市議員白喬茵直言，新潮流自2018年至今，對高雄市長的選舉布局刀刀見骨，2023年更揮劍狠斬前民進黨立委趙天麟連任立委之路，提前讓趙於市長初選出局，現在則用助理費、政治獻金案為由，抓走民調最高的林岱樺，希望市民不會埋單這種「粗暴的黑道式政治」。