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桃色風波鬧上國際論壇 曹興誠：面對霸凌不能退卻

記者侯俐安／台北即時報導
曹興誠（右）。(取自曹興誠臉書)
曹興誠（右）。(取自曹興誠臉書)

聯電創辦人曹興誠今(21)天清晨在臉書發文，回顧昨(20)天在主持哈利法克斯國際安全論壇（HFX）記者會時回應名嘴爆料緋聞風波。他說，主辦人員訝異媒體國內幾乎全到，「後來他們知道有些國內媒體很關心我以前交了什麼女朋友，不禁失笑」。他說，面對這種霸凌，他不能退怯。

曹興誠昨天在主持哈利法克斯國際安全論壇（HFX）「台北論壇：連結民主與安全」記者會時，回應名嘴爆料緋聞風波；他說，這是中國與在台灣的中共同路人，對大罷免感到害怕，要用不入流的理由抹黑。

他清晨在臉書貼文表示，經過半年多的籌備，哈利法克斯（Halifax）國際安全論壇昨天終於在台北登場。這個論壇已經成立16年，固定每年十一月在加拿大哈利法克斯舉辦。這是他們第一次在加拿大之外舉辦，因為他的贊助，所以來到台北。

曹興誠表示，這個論壇的宗旨，是結合民主社會的力量，共同對抗極權專制。他們宣講民主所帶來的自由、公平、正義、韌性和發展的機會，也努力拆穿極權國家的謊言和統戰技倆，幫受到極權大國霸凌的民主小國，如烏克蘭、台灣，向國際發聲，爭取支持。

曹興誠表示，會議採邀請方式，儘量邀請世界民主國家的重量人士參加討論和互動。獲邀人士包括賴總統，蔡前總統，日本前首相夫人安倍女士，蕭副總統，前加拿大國防部長、美國眾議院議員、烏克蘭重要官員等等。他也發表英文演講，讓大家了解台灣受到中共裡外夾擊的現況。

曹興誠表示，開幕儀式國際媒體幾乎全到，令主辦人員訝異的是，國內電視媒體也幾乎全部出現。「後來他們知道有些國內媒體很關心我以前交了什麼女朋友，不禁失笑。我也只好苦笑。」

他說，ㄧ個對台灣有諸多貢獻，臨老還在護衛國家安全的平民，竟然會受到舖天蓋地的隱私侵犯和人格霸凌。而這只是因為他掛名作一個罷免團體的領銜人。「面對這種霸凌，我不能退怯。」

曹興誠表示，因為這是中共在後面指揮的，紅衛兵式的攻擊。「我退了，他們會更加囂張，以後台灣百姓可能每天都活在文化大革命的浩劫裡。」他說，他只能更堅定的支持罷免；「我相信罷免一定會贏得壓倒性的勝利，清除這些邪惡，替我討回公道。」

曹興誠 罷免

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