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台大社科院學生會長被罷免 馬辦嘆悲哀 藍批綠伸手校園

台灣新聞組／台北20日電
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馬英九基金會執行長蕭旭岑表示台灣是民主社會，本來就可表達多元聲音。（記者潘俊宏／攝影）
馬英九基金會執行長蕭旭岑表示台灣是民主社會，本來就可表達多元聲音。（記者潘俊宏／攝影）

台大社科院學生會長因去年接待大陸高校師生訪團遭罷免馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示很悲哀，推動兩岸交流、和陸生相互學習，居然可以變成罷免的理由。國民黨表示尊重校園自治投票結果，但批評民進黨伸手校園，拿學生當祭品，為「惡罷」政治開路。

民進黨立委王定宇說，充分尊重校園自主，這代表的意義為台大「成功罷免第一響」。

民眾黨立委林國成則表示，台大教職員和學生獨立性高，但民進黨執政後把手伸進校園；兩岸交流也是未來年輕人的需求，為何接待師生訪團就要被罷免，背後一定有人聳動和造謠，這個問題相當嚴重。

蕭旭岑說，為這群發動罷免的學生感到惋惜，因為他們心中只剩下意識形態與政治，祝福他們未來的人生能有所不同。他也感慨，大陸年輕人在研發DeepSeek，台灣年輕人卻忙著用罷免手段打壓和自己意見不同的人，還自以為是正義，這是台灣社會面臨最嚴重的問題。

蕭旭岑說，這些年輕人可能以民進黨為師、以民進黨立法院黨團總召柯建銘為師，以為罷免是個好東西，卻是在反其道而行；打著「愛台灣」之名，事實上是在害台灣，這是台灣的危機。

罷免 民進黨 馬英九

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