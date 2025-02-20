新聞評論／台大學生會長罷免 成了大罷免的前哨戰？

陸生團訪問台大引發陳抗，台大社科院學生事後發起罷免，郭姓會長19日在投票率不及一成的情況下被罷免。(本報資料照片)

民進黨發動大罷免 ，全場屏息等待總統賴清德 大進場之際，台大校園先上演一場學生會罷免的政治派對；郭姓會長在投票 率不及一成的情況下被罷免，罷免提案領銜人表示希望形塑成熟透明的校園民主文化；不過，側翼及綠媒大放鞭砲慶祝，視此役為大罷免的前哨戰，已使校園民主變調。

馬英九基金會去年底邀陸生團赴台，台大社科院學生會接待引發爭議，有學生發動罷免郭姓學生會長，投票結果出爐，同意票166張、不同意票18張，無效票3張。罷免提案領銜人李姓學生表示，本案同意票數大於不同意票，且總票數超過該屆會長選舉總票數的50%，罷免通過。

為什麼要發起這場罷免？李姓學生表示，陸生團爭議雖已歷經3個多月，在校園仍有一定的關注與討論，反映社科院學生對於學生自治具有高度期待，期許本次罷免能成為日後校園民主運作討論的參考案例，讓台大乃至整體高教環境能重新審視學生組織的運作模式，優化罷免程序、完善議事規範，讓每位學生都能充分理解與有效參與。

這場罷免揮舞校園民主的大旗進行，但在既有罷免規則的框架中，罷免通過早在意料之中；以社科院學生會選舉投票率一向不高的情況下，只要有人稍加動員，罷免同意票數要超過該屆會長選舉總票數的50%，並非難事。

這也說明為什麼社科院學生有學生有1874人，而罷免投票率不到10%都不到就可以罷掉會長的原因，難怪連罷免提案領銜人都說罷免程序有待優化。但要說本案要成為校園民主運作討論的具體參考案例，社科院學生對於學生自治有高度期待，恐怕都還有段距離。

綠媒及側翼卻視此次罷免是一大勝利，從昨晚開票揭曉後就開始慶祝，稱此次罷免結果是「壓倒式的罷免」、「輾壓式罷免」；但從偏低的投票率來看，實在很難和壓倒、輾壓作連結，綠媒和側翼會不會嗨過頭？多數社科院的學生會同意這種說法嗎？

回過頭來看，郭姓學生會長被罷免方指摘的重點是他曾表示陸生團訪台大「別具意義」，並有學生認為訪問團的行程未公開。但問題是，郭姓會長說錯了嗎？做錯了嗎？

賴清德總統上台多次表示要向對岸釋放具體善意，在就職演說中更特別提及兩岸要重啟對話和大陸學位生來台就讀，教育部馬上回應正努力協商，希望能恢復兩岸招生窗口合作機制，爭取今年5月公布陸生學士班簡章。如果總統都說歡迎陸生來台拿學位，學生會長說陸生團訪台「別具意義」，何錯之有？

至於活動流程，整個訪問活動是校方及院辦主辦，學生會協辦，罷免方對「活動公開性」有意見，又豈能由學生會獨自承擔？何況郭姓會長事後即向學生表達歉意，並承諾檢討，有必要用罷免來伺候嗎？

從陸生團進台大校園至學生會長被罷免，綠營及側翼始終沒有離開過校園，以校園民主為名攖取政治利益鄉；把學生會長罷免巧妙連結到大罷免，前行政院長江宜樺回不了台大任教，不正是同一隻伸入校園的手在操作嗎？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）