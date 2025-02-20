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曹興誠上榜文總執委 藍：反中華的去中華文化總會太搞笑

記者屈彥辰、林銘翰／台北20日電
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聯電創辦人曹興誠上榜文化總會執委。（本報資料照片）
聯電創辦人曹興誠上榜文化總會執委。（本報資料照片）

中華文化總會前天改選執行委員，前立法院長王金平未連任，有12位新任委員，包括推動罷免藍委的聯電創辦人曹興誠國民黨立委賴士葆批評名單偏綠且酬庸，「抗中保台、反中華」的人卻去中華文化總會，「這太搞笑了」。

國民黨立委翁曉玲也開轟，她說，一個藐視中華文化， 沒有道德品格的人，竟然去當中華文化總會的執行委員， 是要發揚小三文化嗎？

賴士葆說這些人都是「抗中保台」，再次證明大罷免是賴清德推動，「這是位子的交換，是道地的酬庸」。

翁曉玲表示，曹興誠的緋聞女主角叫「單中華」。 「今天公佈曹興誠當中華文化總會的委員，真諷刺啊！賴清德的用人哲學，果然獨樹一格 ！ 只看政治忠誠，不問道德倫常！」

曹興誠遭資深媒體人謝寒冰曝多張與陸籍女子的親密照，曹表示要提告。國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書說，一天到晚指責別人，要別人道歉、要別人下台，然後輪到自己，就傲慢地嗆「真的又怎樣。」

游淑慧說，還有出入賭場的鄭文燦、出入有女服務招待所的梁文傑、親中的趙天麟、自拍情色片的羅致政、性騷的黨內大老，「真的又怎樣？爛又怎麼樣？選輸又怎樣？」

游說，有錢有勢、就能選輸不認、玩罷免，拿錢亂告、拿錢砸人、拿錢干預政治，曹興誠就是一個，有錢就聲音大的土豪。

民眾黨團昨晚間透過新聞稿表示，文化總會第9屆執行委員，出現許多綠友友與非文化界人士，其中最具指標性的是曹興誠，除了平常喜愛賞玩古董、自稱「八不居士」，廣為人知的社會貢獻為宣布投入10億元台幣，想要訓練30萬平民神射手、300萬「黑熊勇士」，還有縱身跳入大罷免、擔任罷免立委領銜人，傳統定義的文化連結失之薄弱。

曹興誠 罷免 國民黨

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