曹興誠上榜文總執委 藍：反中華的去中華文化總會太搞笑

聯電創辦人曹興誠上榜文化總會執委。（本報資料照片）

中華文化總會前天改選執行委員，前立法院長王金平未連任，有12位新任委員，包括推動罷免 藍委的聯電創辦人曹興誠 。國民黨 立委賴士葆批評名單偏綠且酬庸，「抗中保台、反中華」的人卻去中華文化總會，「這太搞笑了」。

國民黨立委翁曉玲也開轟，她說，一個藐視中華文化， 沒有道德品格的人，竟然去當中華文化總會的執行委員， 是要發揚小三文化嗎？

賴士葆說這些人都是「抗中保台」，再次證明大罷免是賴清德推動，「這是位子的交換，是道地的酬庸」。

翁曉玲表示，曹興誠的緋聞女主角叫「單中華」。 「今天公佈曹興誠當中華文化總會的委員，真諷刺啊！賴清德的用人哲學，果然獨樹一格 ！ 只看政治忠誠，不問道德倫常！」

曹興誠遭資深媒體人謝寒冰曝多張與陸籍女子的親密照，曹表示要提告。國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書說，一天到晚指責別人，要別人道歉、要別人下台，然後輪到自己，就傲慢地嗆「真的又怎樣。」

游淑慧說，還有出入賭場的鄭文燦、出入有女服務招待所的梁文傑、親中的趙天麟、自拍情色片的羅致政、性騷的黨內大老，「真的又怎樣？爛又怎麼樣？選輸又怎樣？」

游說，有錢有勢、就能選輸不認、玩罷免，拿錢亂告、拿錢砸人、拿錢干預政治，曹興誠就是一個，有錢就聲音大的土豪。

民眾黨團昨晚間透過新聞稿表示，文化總會第9屆執行委員，出現許多綠友友與非文化界人士，其中最具指標性的是曹興誠，除了平常喜愛賞玩古董、自稱「八不居士」，廣為人知的社會貢獻為宣布投入10億元台幣，想要訓練30萬平民神射手、300萬「黑熊勇士」，還有縱身跳入大罷免、擔任罷免立委領銜人，傳統定義的文化連結失之薄弱。