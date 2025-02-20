文總改選執委綠油油 王金平落馬 曹興誠上榜挺罷惹議

聯電集團創辦人曹興誠當選中華文化總會執委。（本報資料照片）

中華文化總會前天改選執行委員，選出35人、候選6人，立法院前院長王金平未連任，12位新任委員，包括推動罷免 藍委的聯電創辦人曹興誠 等人。文總表示，期待與新一屆委員繼續一起為台灣文化努力。

本報系聯合報報導，文總改選執委，23位連任者包括賴清德 總統、江春男、吳文欽（吳念真）等；12位新任執委包含副總統蕭美琴、台灣設計研究院院長張基義、紀錄片導演台南藝術大學教授楊力州、田中央聯合建築師事務所建築師黃聲遠、寶島聯播網董事長賴靜嫻、湠臺灣電影股份有限公司總經理張永昌、音樂創作人曾冠榕（大支）、台灣足球發展協會理事長石明謹、台灣女子運動體育協會理事長劉柏君、天正國際精密機械股份有限公司董事長萬文財、隆興鋼鐵工業董事長王隆興，以及曹興誠。

候補6人包括，新光人壽前董事長吳東進、藝術家陳怡潔、電影製片王師、台藝大學表演藝術學院院長曾照薰、客家詩人鍾永豐和文策院董事長蔡嘉駿。

文總表示，文總為社團法人，依照人民團體法規定，由全體會員選出執行委員及諮議委員，4年改選一次。

對於曹興誠上榜，民眾黨立法院黨團表示，曹與傳統文化的連結薄弱，還縱身跳入大罷免、擔任罷免立委領銜人；文化總會雖然是社團法人，但其經費來源主要來自文化部補助與國營事業捐助，會長還是賴清德總統，籌辦眾多總統府與中央機關的宣傳活動，也是國家投入大量資源所營運的單位，近年來民進黨一步步霸占文化總會，難免令人質疑已完全變質，中華文化總會既不該是國民黨的文化黃復興黨部，也不應該是民進黨的文宣部。

另據台北中國時報報導，文總新任執委曹興誠、楊力州、石明謹挺罷免色彩濃厚，其餘也是「綠友友」。國民黨立委李彥秀質疑，賴清德延續蔡政府模式，全面滲透文化界，為2026、2028選戰鋪路，顯示執政黨正在擴權，讓「挺罷」政治更加明顯。

文化界人士表示，過去改選會不好意思將一些很綠、很獨的人放進去，這次卻明目張膽，文化不應政黨化、政治化。他指出，賴總統應是站在國家高度的文化總統，從全民角度出發，推動文化工作。但這次許多新當選執委意識形態強烈，在社會上是有明顯標籤的人，憂心未來要如何推動文化工作，讓人感到很不妙。