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國民黨要求鑑定「曹興誠不雅照」真偽 調查局：依規定辦理

記者張宏業／台北19日電
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聯電前董事長曹興誠表示，有人散播親密不雅照片，全都是合成，會對散播者提告求償。(本報資料照片)
聯電前董事長曹興誠表示，有人散播親密不雅照片，全都是合成，會對散播者提告求償。(本報資料照片)

聯電前董事長曹興誠被爆出多張親密不雅照片，他表示照片為AI合成，會對散播者提告求償。國民黨國政基金會副執行長凌濤表示，由於照片過於逼真，他已向調查局檢舉，認證該照片是否為AI合成；調查局回應，一切依規定辦理。

總統與立委大選期間，疑似民進黨前立委羅致政與前總統蔡英文私下對話錄音檔曝光，羅致政表示，音檔來源不明、非法變造，明顯是境外介選，當時調查局由資安工作站立案調查，報請台北地檢署指揮偵辦。

凌濤表示，羅致政與趙天麟皆曾在立法院國防外交委員會任職，卻分別涉及影音與陸籍女子，引發外界對特務滲透的疑慮，他呼籲調查局收到案件後，應明確對外公布鑑定結果的時間。調查局回應，鑑定結果恐涉及當事人隱私，一切依規定辦理。

曹興誠發聲明強調，「針對有人散播那些聲稱與我有關的親密不雅照片，這些都是合成的，我確定會對散播者提告求償」。凌濤認為，曹興誠確實比其他人更需要出面說清楚，也更值得國安單位深入調查，以防中共透過女子接近曹興誠，引發國安危機。調查局對此表示，依相關規定辦理，盡速查明真相。

AI 趙天麟 國民黨

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