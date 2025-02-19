罷免領銜人曹興誠史書華紛爆鹹濕風波 「青鳥被澆冷水」
聯電創辦人、國民黨立委徐巧芯罷免領銜人曹興誠，遭資深媒體人謝寒冰爆料與陸籍女子有婚外情，並曝光多張親密照片。曹興誠昨透過臉書指出，將正式狀告謝寒冰，提出偽造影音、破壞名譽的刑事、民事訴訟，並請求賠償1億元台幣（約305萬4908美元)，取得賠償後，將捐助罷免活動。謝寒冰回應提告，他在臉書表示：「法院可不可以現場比對特徵？我好期待！」也喊話「想告就來告啊，到時候不要當庭比對被法院認證，那就有趣了」。
謝寒冰17日在網路頻道「哏傳媒」的節目「有哏來爆」中指出，屢屢高喊抗中保台的曹興誠，卻在10年前與小他近40歲的單姓大陸女子有過婚外情，同時曬出多張露骨照，包括車上牽手自拍、公共場合接吻、性感睡衣照，甚至還有全裸照片。
曹表示，此事已經進入司法程序，請大家靜觀司法判決。如果大家繼續談論這個事件，會轉移了對罷免的焦點，這正是謝寒冰和他的中共主子希望達到的目的，所以大家不要上當。
曹興誠批評，謝寒冰等中共喜愛的投共名嘴，現在對他抹黑抹黃，是看見罷免聲勢強大，想來破壞罷免領銜人的聲譽，分裂罷免陣營的團結。這種下流動作，只會激起公憤，讓罷免的力量更加壯大。
「謝寒冰做的事情，實在太過卑鄙，惡性重大，只好訴諸司法，討個公道。」曹興誠表示，過去因司法部門嚴重不足，一直對「蔡歪元」、國民黨立委徐巧芯等人的謾罵誹謗都盡量忍耐，如今謝寒冰的行為實在太過卑鄙，希望承辦的檢察官、法官對不得已的提告，多多包涵。
資深媒體人羅旺哲在臉書表示，對綠營而言，作為罷免藍委領銜人的曹興誠和網紅牙醫史書華先後被爆出爭議，多少會影響到一般民眾看待綠營發動大罷免的觀感，「無疑狠狠澆了青鳥們一盆冷水」。
羅旺哲說，先是史書華的「小三風波」，從新北地院判決曝光，對話內容「超級鹹濕」，引發社會譁然，連帶著影響發動罷免葉元之的氣勢。接著，又爆出疑似曹興誠的私德問題，照片在網路流傳，一傳十、十傳百，看過的人，大多心裡都不太舒服。史書華曹興誠從事情爆發後，都不約而同的指向「中共因素」。這用意為何？很明顯是，希望青鳥不要鳥獸散。但畢竟，這兩位被青鳥們奉為「教主」，又是罷免藍委的領銜人。兩起爭議，多少影響的一般民眾看待綠營發動大罷免觀感，要切割，也很難。
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