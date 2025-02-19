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朝野協商破局 總預算案出立院 政院終將提覆議

台灣新聞組／台北19日電
立法院長韓國瑜（右）18日召集朝野協商總預算後續事宜，民進黨團總召柯建銘（左）因故晚到，讓原本會議時間延後。（記者杜建重／攝影）
立法院長韓國瑜（右）18日召集朝野協商總預算後續事宜，民進黨團總召柯建銘（左）因故晚到，讓原本會議時間延後。（記者杜建重／攝影）

為解決中央政府總預算案僵局，立法院長韓國瑜昨天下午召集朝野協商，不過現場又演變成吵架大戰，韓國瑜請列席的行政院秘書長龔明鑫說明時，民進黨團總召柯建銘嗆聲：「這是立法院的事，為什麼請行政院說明？」韓國瑜不忍了，回嗆柯「是你遞公文要求協商」，朝野無共識收場。

韓國瑜昨協商時預告，立法院今天會將總預算案送出立院。行政院昨回應指出，這代表無法解決各部會遇到的困境，也無法回應社會希望立院理性協商及解決總預算爭議的期待；為讓政府正常運作，行政院在收到總預算案後，將研議合法合憲的救濟方式。

對於行政院可能提出覆議，民眾黨團副總召張啓楷說，韓國瑜已善意提醒，在野黨也提供很好的解決方案，如果行政院仍然堅持要提覆議，那就是「好心沒好報、真心換絕情」，「那你就提吧！反正也不會過」。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，尊重行政院進行憲法所授權的救濟方式；若政院提出覆議後，也呼籲在野黨立委能在立院更理性討論總預算。

賴清德總統日前邀集五院院長會商後，行政院長卓榮泰請託韓國瑜針對總預算召集朝野協商。但昨天協商過程，韓國瑜請行政院說明時，柯建銘卻嗆：「現在重點是立法院，為什麼要請行政院說明？院長不要推卸責任。」韓國瑜也不滿回嗆，是民進黨團遞出公文請求朝野協商，「不然你不要提公文來」。

朝野協商討論一小時，仍僵持不下。韓國瑜中途喊休息，柯建銘在休息過後語氣變和緩，自稱「溫文儒雅、慈眉善目，不是怒目金剛」，韓國瑜忍不住吐槽：「你鼻子會不會變長啊？」

但柯建銘冗長發言，令在野立委不滿，國民黨立委陳玉珍怒批，總預算表決時，柯建銘根本不在現場，卻來汙衊有投票的立委，建議柯建銘「要講廢話，回去開直播」。張啓楷則說，「在這裡講廢話，對不起辛苦納稅人」，「以後講廢話要付錢，不然對不起納稅人」。

協商過程，主計長陳淑姿強調，總預算刪減幅度太大，嚴重影響機關基本運作，希望能辦理預算的流用、動支預備金，或者用追加預算方式來調整；而在追加預算通過之前，也會有空窗期，這個空窗期看是否能由各單位先辦理「暫付」。

由於朝野無共識，韓國瑜最後宣告，既然中央政府總預算案已經三讀通過，「請行政院尊重立院決議，不宜輕易提出覆議」；若政院不提出覆議，他則裁示3點建議：一為建議各黨團召委盡速排預算解凍案；二為政院業務費支用如有困難，可依預算法第22條動用預備金；三則是行政院若認為有提出追加預算必要，請提報告送立法院審議。

朝野協商之前，韓國瑜在臉書分享午餐菜色，桌上擺著一大盤白饅頭及小菜。他還留言「有...
朝野協商之前，韓國瑜在臉書分享午餐菜色，桌上擺著一大盤白饅頭及小菜。他還留言「有點苦笑，等等要朝野協商」。（圖／取自韓國瑜臉書）

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