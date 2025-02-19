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觀察站／假協商真覆議 綠鋪排大罷免

記者 黃婉婷
柯建銘毫不掩飾宣告，總預算送出後，政院若提覆議失敗，再聲請釋憲，可看出執政團隊根本意不在協商。（本報資料照片）
柯建銘毫不掩飾宣告，總預算送出後，政院若提覆議失敗，再聲請釋憲，可看出執政團隊根本意不在協商。（本報資料照片）

為化解總預算僵局，除了賴總統破天荒邀集五院會商，行政院也動作頻頻。但昨天朝野協商，一如預期宣告破局，民進黨立院黨團總召柯建銘已嗆聲行政院將提覆議，失敗後再提釋憲，形同將綠營劇本昭告天下，更凸顯18日的協商目的不在尋求共識，僅是過水，為預算攻防增添正當性，順勢將戰場轉向大罷免

今年度中央政府總預算案遭大幅刪減，行政院乃至各部會大聲喊苦，賴總統為此大動作邀集五院會商國政，會後卓揆先是撂話堅提覆議，不願對立法院長韓國瑜拋出的追加減預算解套主張埋單，隔天又稱正與韓密切聯繫，盼朝野共商解方，最後還請託「公道伯」王金平協調國民黨團出席，才讓協商成局。

這段期間，政院動作不斷，但如今看來，全是「虛功」，只為了讓執政黨在政治攻防中營造「願意協商，但在野不埋單」的形象，作為未來炮火攻擊的彈藥。

從柯建銘毫不掩飾宣告，總預算送出後，政院若提覆議，失敗後將由行政院或民進黨團聲請釋憲，「只有這條路可走」，更可看出執政團隊根本意不在協商。

早在昨天協商之前，民進黨的覆議戰場已經準備就緒，「戰線拉長」所為何來？正因「大罷免」戰火已經遍布全台，此時讓協商破局，可為大罷免第二階段提前暖身，創造動員民眾的時機與條件。

府院及民進黨團聯手推進這場「總預算攻防」，不只是為了抗衡朝小野大的政治困境，也為下一階段的大罷免添柴火。「協商是假，覆議是真」，最終目標則是政治動員與罷免戰場的延續。

預算 罷免 民進黨

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