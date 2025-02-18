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柯文哲父親去逝 法部：可奔喪 但不能指定時間

台灣新聞組／台北18日電
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柯文哲父親17日病逝，晚間陳珮琪（左）陪伴柯媽何瑞英（中）搭車移靈。(記者許正宏／攝影)
柯文哲父親17日病逝，晚間陳珮琪（左）陪伴柯媽何瑞英（中）搭車移靈。(記者許正宏／攝影)

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日病逝，柯文哲目前羈押中，法務部官員說，如家屬提出申請備齊文件，看守所會通知法院，法院如沒有意見，所方會安排柯文哲回新竹奔喪，但不能由柯指定時間。

柯承發17日上午8時許病逝新竹台大醫院，享耆壽94歲，他4個月內三度被發病危通知，15日病情再度惡化，柯文哲16日凌晨到院探視，成為最後一面。柯承發告別式預計3月2日舉行，因家屬尚未提出申請柯文哲返家探視，奔喪時間未確定。

依據羈押法第23條規定，被告祖父母、父母、配偶、子女、兄弟姊妹或配偶之父母喪亡時，得經看守所長官核准戒護返家探視，並於24小時內回所，被告在外期間，也應計算羈押日數。官員說，一般情形下基於人道考量，原則上都會核准被告返家奔喪。

法律規定，被告返家探視應於死者亡故日起至喪葬前2日，矯正官員說，看守所會視戒護人力考量適時「放人」，但不會由被告指定返家時間，准被告返家前不會預告，顧慮是會有聚眾的可能，於戒護上有風險。

甫當選民眾黨主席的立委黃國昌表示，柯文哲從政後得罪當道，無法送父親最後一段路，希望大家將心比心，充分尊重家屬隱私，民眾黨也會給予最大支持，作為柯家人最大後盾。國民黨主席朱立倫也深表哀悼，希望柯文哲及家人節哀珍重。

此外，受刑人及被告返家探視辦法規定，被告經核准返家探視後，於偵查中看守所應另通知檢察官，審判中看守所應另通知裁定羈押的法院。

柯文哲 民眾黨 黃國昌

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