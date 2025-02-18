我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王大陸爆砸100萬台幣逃兵 假裝「心臟有問題」

「神鵰俠侶」分了 陳曉、陳妍希宣布離婚：今後各自安好

國民黨民調顯示 73%民眾支持核電廠延役

記者鄭媁、林海／台北18日電
台灣在非核家園政策下，核一、核二廠已陸續除役；核三廠一號機去年除役，核三廠二號機將在今年5月除役。(本報資料照片)
台灣在非核家園政策下，核一、核二廠已陸續除役；核三廠一號機去年除役，核三廠二號機將在今年5月除役。(本報資料照片)

國民黨智庫17日公布民調，73%民眾支持核電延役，兼任智庫董事長的國民黨主席朱立倫說，將在立院本會期推動修正「電業法」及「核子反應器管制法」，成立獨立專業的能源監督委員會、將核電廠使用年限從40年延長為60年，另將非核家園政策目標改為非碳家園。

朱立倫說，民進黨非核家園口號影響台灣能源發展，把核電廠統統關掉改用綠電後，電價一定高漲、台電一定嚴重虧損，增加火力發電也會造成空氣嚴重汙染，核電延役已成為國內外共識，民調顯示逾7成民眾支持，希望朝野一同協商核電延役議題並盡快通過。

這份民調由國民黨委託10方民調於2月12日至14日以市話訪問方式進行，回收有效樣本1069份，77%受訪者支持修改電業法、成立獨立專業的監督委員會以提升電力業務透明度及監管效能，73%受訪者支持核電廠運轉年限由40年延長至60年；57%民眾支持修正氣候變遷法與環境基本法，將非核家園目標調整為非碳家園。

經濟部表示，尊重國會修法權利，但朱立倫過去主張「核安重於一切，先解決核廢料最終貯存地」，凸顯核廢能否處理是核電社會溝通的關鍵議題；過去台電推動核廢料乾貯，光是核一的水保變更及核二的逕流廢水等申請就分別被退了10多次，曾任新北市長的朱立倫應該非常清楚困難所在。

經濟部表示，核安絕對不能打折，依照國際經驗，核電廠延役需要經過同儕審查，以及國內管制機關核安會的安全審查，由於許多機械、電氣、儀控等各類設備及結構物件是依40年使用期限設計製造，要延役就需針對運轉環境下的材料老化、設備運轉特性及未來維護保養策略等通盤性盤點與檢視，確保核安。

經濟部表示，樂見在野黨支持減碳、淨零排放方向，希望在野黨支持包括台中電廠增加燃氣、減少燃煤，基隆協和電廠透過燃氣增加換掉燃油。

藍推非碳家園 國民黨智庫17日公布能源政策民調，兼任董事長的國民黨主席朱立倫說，...
藍推非碳家園 國民黨智庫17日公布能源政策民調，兼任董事長的國民黨主席朱立倫說，將在立院本會期推核電廠延役，另將非核家園政策目標改為「非碳家園」。(記者潘俊宏／攝影)

民調 朱立倫 國民黨

上一則

柯文哲父親去逝 法部：可奔喪 但不能指定時間

下一則

府方：賴清德總統從未討論大罷免「出場」問題

延伸閱讀

立院新會期 朱立倫啟動能源戰場 綠營盤點法案聚焦國安

立院新會期 朱立倫啟動能源戰場 綠營盤點法案聚焦國安
國務院刪「不支持台獨」 朱立倫期待兩岸穩定

國務院刪「不支持台獨」 朱立倫期待兩岸穩定
賴清德早知大罷免？朱立倫：若不是請用行動否定柯建銘講法

賴清德早知大罷免？朱立倫：若不是請用行動否定柯建銘講法
美國務院刪不支持台獨 朱立倫：穩定兩岸關係是大家期待

美國務院刪不支持台獨 朱立倫：穩定兩岸關係是大家期待

熱門新聞

台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。(讀者提供)

台中新光三越疑施工氣爆已4死24傷 初步調查拆卸裝潢釀禍

2025-02-13 02:50
成功大學副校長陳鴻震(左)與台灣大學資訊工程系教授徐宏民被爆同偷吃一女。(擷自台灣大學資工系及成功大學官網)

被爆與台大教授共用美魔女小三 成大副校長回應：不實揣測

2025-02-12 00:05

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
1968年，平鑫濤為妻子林婉珍拍的照片。照片中的她笑容燦爛。(皇冠提供)

瓊瑤去年底剛走 平鑫濤前妻林婉珍4日辭世

2025-02-11 00:40
有網友在臉書社團Po文稱「竟然在火車站內等待空間自行插電煎鍋貼」。(記者翁至成／翻攝)

台女火車站「用快煮鍋煎鍋貼」 還邊吃邊跟站務員吵架

2025-02-14 03:00
聯電創辦人曹興誠。記者陳正興／攝影

遭爆與陸小三露骨照 曹興誠嗆：卑劣公布隱私 中共作風

2025-02-17 11:30

超人氣

更多 >
FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉
好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」
來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世