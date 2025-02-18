國民黨民調顯示 73%民眾支持核電廠延役

台灣在非核家園政策下，核一、核二廠已陸續除役；核三廠一號機去年除役，核三廠二號機將在今年5月除役。(本報資料照片)

國民黨 智庫17日公布民調 ，73%民眾支持核電延役，兼任智庫董事長的國民黨主席朱立倫 說，將在立院本會期推動修正「電業法」及「核子反應器管制法」，成立獨立專業的能源監督委員會、將核電廠使用年限從40年延長為60年，另將非核家園政策目標改為非碳家園。

朱立倫說，民進黨非核家園口號影響台灣能源發展，把核電廠統統關掉改用綠電後，電價一定高漲、台電一定嚴重虧損，增加火力發電也會造成空氣嚴重汙染，核電延役已成為國內外共識，民調顯示逾7成民眾支持，希望朝野一同協商核電延役議題並盡快通過。

這份民調由國民黨委託10方民調於2月12日至14日以市話訪問方式進行，回收有效樣本1069份，77%受訪者支持修改電業法、成立獨立專業的監督委員會以提升電力業務透明度及監管效能，73%受訪者支持核電廠運轉年限由40年延長至60年；57%民眾支持修正氣候變遷法與環境基本法，將非核家園目標調整為非碳家園。

經濟部表示，尊重國會修法權利，但朱立倫過去主張「核安重於一切，先解決核廢料最終貯存地」，凸顯核廢能否處理是核電社會溝通的關鍵議題；過去台電推動核廢料乾貯，光是核一的水保變更及核二的逕流廢水等申請就分別被退了10多次，曾任新北市長的朱立倫應該非常清楚困難所在。

經濟部表示，核安絕對不能打折，依照國際經驗，核電廠延役需要經過同儕審查，以及國內管制機關核安會的安全審查，由於許多機械、電氣、儀控等各類設備及結構物件是依40年使用期限設計製造，要延役就需針對運轉環境下的材料老化、設備運轉特性及未來維護保養策略等通盤性盤點與檢視，確保核安。