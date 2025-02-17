我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

誰丟的？南加二手店驚現奧運金牌 僅售6元

柯建銘指發起大罷免有和賴總統溝通 暗示賴可能出面號召

台灣新聞組／台北17日電
民進黨立院黨團總召柯建銘。（本報資料照片）
民進黨立院黨團總召柯建銘。（本報資料照片）

「連署加嚴」的罷免新法最遲本周生效，全台罷免團體加緊腳步。藍綠各自沙盤推演，朝「精準罷免」方向前進。鼓吹大罷免的立院民進黨團總召柯建銘16日驚爆，他喊出大罷免之前，有與賴清德總統、行政院長卓榮泰溝通過，並暗示賴清德接下來也可能出面號召。

本報系聯合報報導，春節後，藍綠「大罷免」正面對決，國民黨喊出「以罷制罷」。民進黨上周啟動「顧好立委」專案小組，民進黨秘書長林右昌擬於明天與立委開會研議對策，今天也將宣示成立「挺公民、護民主」律師團，給予法律後援；立院本月底開議前，身兼民進黨主席的賴清德總統也將邀黨籍立委餐敘打氣。

據了解，綠營初步評估，罷免藍營立委將有15到20選區可望成案，其中葉元之、廖偉翔、羅廷瑋、黃建賓成功機率較高；罷免綠營立委則可能有10個選區成案，其中吳沛憶、原民立委伍麗華與陳瑩相對危險。

國民黨部分，一名黨務人士分析，目前以北高兩地雙罷（即台北吳思瑤、吳沛憶；高雄黃捷、許智傑）最為熱絡及最有機會，因為這兩地遭提罷免的民進黨立委平時表現都是「黨意大於民意」，一些政治議題急於出風頭，但地方上又無有感政績，被罷成功機率滿大。

另據台北中國時報報導，柯建銘昨晚接受電視節目專訪，對於外界關注發起大罷免前是否與賴清德先談過？柯建銘說：「我難道要做這種大事，沒有跟總統、行政院長溝通？」主持人追問，是在講大罷免之前或之後？柯說：「當然之前！」已經設定這個仗怎麼打，分析局勢，並透露該場會議只有賴、卓、柯三人。他們之間默契很夠，「怎麼設定議題、把議題轉到旁邊、再翻盤，都有橋段的」。

柯建銘也暗示賴清德接著也會出來號召大罷免，他說，總統出場有一定橋段，總統到最後一定會很清楚要台灣人民站出來，若總統一開始就先站出來，藍白一定會抹黑，「總統一定在非常關鍵性時刻，應該在立法院下禮拜覆議案結束、整個立法院戰場結束後。」

報導指出，國民黨國政基金會副執行長凌濤表示，朱立倫早就看穿賴柯早就串好，賴清德跟柯建銘雙簧演太久，終於說了大白話，否則賴怎麼可能放任柯建銘在外語無倫次、瘋言瘋語，賴只是透過柯在測風向，柯終於承認大罷免跟賴、卓先談好，賴、卓也應該對外說清楚，是不是就是主張要搞惡罷，就是要惡搞台灣民主。

罷免 賴清德 柯建銘

上一則

台中氣爆應變會議…吳音寧「笑歪」藍議員轟同理心何在

下一則

傳英特爾將分拆易主 台積電接手製造 博通主掌設計和行銷

延伸閱讀

藉勇鷹失事籲補救凍刪的國防預算 賴清德挨批情勒

藉勇鷹失事籲補救凍刪的國防預算 賴清德挨批情勒
新聞評論／賴清德、柯建銘的和戰雙簧 大罷免惡鬥內耗自傷

新聞評論／賴清德、柯建銘的和戰雙簧 大罷免惡鬥內耗自傷
立院新會期朝野協商破局 韓國瑜自嘲「快被罷免了」

立院新會期朝野協商破局 韓國瑜自嘲「快被罷免了」
新聞評論／賴總統跟柯總召關係：成功收割、失敗切割？

新聞評論／賴總統跟柯總召關係：成功收割、失敗切割？

熱門新聞

台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。(讀者提供)

台中新光三越疑施工氣爆已4死24傷 初步調查拆卸裝潢釀禍

2025-02-13 02:50
成功大學副校長陳鴻震(左)與台灣大學資訊工程系教授徐宏民被爆同偷吃一女。(擷自台灣大學資工系及成功大學官網)

被爆與台大教授共用美魔女小三 成大副校長回應：不實揣測

2025-02-12 00:05

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
1968年，平鑫濤為妻子林婉珍拍的照片。照片中的她笑容燦爛。(皇冠提供)

瓊瑤去年底剛走 平鑫濤前妻林婉珍4日辭世

2025-02-11 00:40
有網友在臉書社團Po文稱「竟然在火車站內等待空間自行插電煎鍋貼」。(記者翁至成／翻攝)

台女火車站「用快煮鍋煎鍋貼」 還邊吃邊跟站務員吵架

2025-02-14 03:00
有學者表示，相信美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）正試圖矯正中國對聯大第2758號決議的扭曲解釋。（路透）

美挺台成國際組織會員 學者：打臉中國曲解2758決議

2025-02-16 15:07

超人氣

更多 >
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉