黑白集／鬥雞總統只顧綠委 雞肋閣揆三蹈「覆」轍

行政院長卓榮泰宛如覆議專業戶，卻是每覆必敗。（本報資料照片）

立法院長韓國瑜18日將召集朝野協商總預算 案，民進黨 中央當天則召開罷免 策略會議。賴政府「沒錢建設、有錢罷免」，執政不力全怪藍白刪預算；行政院長卓榮泰動不動挑釁在野黨來倒閣，彷彿只要散解國會，卓揆就可割可棄，形成畸形的「鬥雞總統、雞肋閣揆」。賴清德總統高喊朝野和解，大罷免卻激化朝野惡鬥，總預算協商恐是破局收場。

總預算案三讀通過後，立法院破天荒重啟朝野協商，藍白不可能再修改三讀內容，民進黨團則預告，朝野協商若破局，行政院提覆議案勢在必行。總預算已成大罷免的乾柴烈火，民進黨在乎的不是總預算過不過，而是罷免案成不成，一心只想為賴總統清除朝小野大的國會劣勢，當家鬧事，莫此為甚。

卓榮泰上任後已三度重蹈「覆」轍，包括國會改革法案、憲法訴訟法、選罷法修正案，卓揆宛如覆議專業戶，卻是每覆必敗。眼看總預算案將成第四覆，卓內閣仍一覆再覆，吃定立法院就算次次完封，閣揆也不用下台負責，關鍵不在責任政治，而是賴總統的一念之間，更不是立法院的解散與否。

立法院下會期開議前，賴清德將宴請民進黨團成員，備戰大罷免。賴清德已指示啟動「顧好立委」專案，卻忘了「顧好閣揆」專案，任憑雞肋閣揆水深火熱，似乎只顧綠委、不顧卓揆。