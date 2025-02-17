挨批氣爆還在帛琉「度假」 中辦執行長嗆：市長不是我

行政院中辦執行長莊競程回嗆凌濤，到達帛琉後才知道發生氣爆案。(本報資料照片)

台中新光三越13日發生氣爆事件，造成4死37傷，連日來成為藍綠政治人物的口水戰場。國民黨 智庫副執行長凌濤點名，批行政院中部聯合服務中心執行長莊競程，跟民進黨 正國會派系民代赴帛琉「度假」「玩樂」。

莊競程昨回嗆凌濤，直言「凌濤轉移焦點的方式真的很拙劣，昨天扯蔡其昌，今天扯中辦跟我，有關台中新光三越案，凌濤兄意見很多」。

凌濤痛批莊競程，才說「中辦沒預算要關門」，台中發生氣爆案，自己與「正國會立委王義川及其他民代一同前往帛琉度假」。

莊競程說，參訪帛琉是拚外交、推廣觀光、拜會帛琉總統及部長，幾個月前就已定好的行程，剛下飛機，才聽到台中新光三越發生氣爆的消息，大家都很關心，我也立即連繫取得相關災情狀況，後續各相關部會也都會協助台中市提供必要協助」。

莊競程說，「但總是忘記有個主責單位叫做台中市政府，他似乎忘記現在台中市長是誰，是盧秀燕，不是我莊競程耶」。

面臨大罷免，氣爆案燒到政治圈，國民黨立委廖偉翔在現場開直播被圍剿，現場有義消站出來為廖講話，指他在現場緊急聯絡市府相關單位，告知現場狀況，直播時間很短暫且是呼籲不要靠近氣爆現場。

接著凌濤痛批民進黨新潮流的蔡其昌「氣爆後仍在大巨蛋歡樂，沒有第一時間反省與關心市民，綠營側翼及新潮流甚至還試圖用球迷情緒綁架輿論」。

莊競程另說明，台中新光三越的意外，中央各部會也已由賴清德 總統與行政院長卓榮泰指指示全力協助地方政府做好公安工作，避免再有類似意外發生。