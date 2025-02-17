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挨批氣爆還在帛琉「度假」 中辦執行長嗆：市長不是我

記者黃寅、陳秋雲／台中17日電
行政院中辦執行長莊競程回嗆凌濤，到達帛琉後才知道發生氣爆案。(本報資料照片)
行政院中辦執行長莊競程回嗆凌濤，到達帛琉後才知道發生氣爆案。(本報資料照片)

台中新光三越13日發生氣爆事件，造成4死37傷，連日來成為藍綠政治人物的口水戰場。國民黨智庫副執行長凌濤點名，批行政院中部聯合服務中心執行長莊競程，跟民進黨正國會派系民代赴帛琉「度假」「玩樂」。

莊競程昨回嗆凌濤，直言「凌濤轉移焦點的方式真的很拙劣，昨天扯蔡其昌，今天扯中辦跟我，有關台中新光三越案，凌濤兄意見很多」。

凌濤痛批莊競程，才說「中辦沒預算要關門」，台中發生氣爆案，自己與「正國會立委王義川及其他民代一同前往帛琉度假」。

莊競程說，參訪帛琉是拚外交、推廣觀光、拜會帛琉總統及部長，幾個月前就已定好的行程，剛下飛機，才聽到台中新光三越發生氣爆的消息，大家都很關心，我也立即連繫取得相關災情狀況，後續各相關部會也都會協助台中市提供必要協助」。

莊競程說，「但總是忘記有個主責單位叫做台中市政府，他似乎忘記現在台中市長是誰，是盧秀燕，不是我莊競程耶」。

面臨大罷免，氣爆案燒到政治圈，國民黨立委廖偉翔在現場開直播被圍剿，現場有義消站出來為廖講話，指他在現場緊急聯絡市府相關單位，告知現場狀況，直播時間很短暫且是呼籲不要靠近氣爆現場。

接著凌濤痛批民進黨新潮流的蔡其昌「氣爆後仍在大巨蛋歡樂，沒有第一時間反省與關心市民，綠營側翼及新潮流甚至還試圖用球迷情緒綁架輿論」。

莊競程另說明，台中新光三越的意外，中央各部會也已由賴清德總統與行政院長卓榮泰指指示全力協助地方政府做好公安工作，避免再有類似意外發生。

國民黨 民進黨 賴清德

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