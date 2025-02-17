台中氣爆應變會議…吳音寧「笑歪」藍議員轟同理心何在

台中新光三越日前氣爆釀嚴重死傷，行政院中辦副執行長吳音寧被踢爆日前在氣爆應變會議「笑得合不攏嘴」。(取材自臉書)

台中新光三越日前氣爆釀嚴重死傷，行政院中辦副執行長吳音寧被踢爆日前在氣爆應變會議「笑得合不攏嘴」。國民黨 北市議員游淑慧昨天在臉書 批吳音寧，「不知在開心什麼鬼？連同情心和同理心都沒有。」

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤日前發文指出，吳音寧在參加台中新光三越氣爆的協調會時，「笑得合不攏嘴、談笑風生、不顧受災者感受」，吳15日駁斥，指出她抵達勞動部發展署中彰投分署，準備參與簡報會議，但由於提早到達所以先上樓，走樓梯時可能有向媒體朋友們笑了一下，然後就上樓進入會議室；並痛批國民黨從來不會就事論事、只會濫用不實的形容詞對特定人士進行人身攻擊，「我在北農時，經歷多了。」

游淑慧說，被酬庸的吳音寧永遠靠關係就有位子，她提議立委可以重新思考一件事，「要刪減的其實不是中辦的預算 ，而是中辦這兩個人」，把沒用的主管拿掉，中辦的效率會更好。立法院應該進行組織法修編，將中部南部東部這三個辦公室的執行長和副執行長回歸到公務人員資格任用，由專業的文官擔任。

游淑慧說，「不是預算夠不夠，而是人有沒有用，讓不對的人亂花，給再多都不夠」，「中部辦公室不需要他們、台中市民也不需要他們」，「誰在編預算？誰在花預算？是文官、業務需要，還是民進黨、業者、樁腳需要？」

游淑慧昨天在臉書貼出吳音寧日前在台中新光三越氣爆應變協調會議的照片，並問「笑到歪過去的吳音寧，發生什麼好事了？笑顏逐開的民進黨官員，他們遇到什麼開心的事了嗎？」沒有，他們其實正在出席台中新光三越氣爆應變協調會議。

游淑慧說，一個中辦執行長莊競程，說自己不是台中市長，所以跑去帛琉度假；一個中辦副執行長吳音寧，雖然出席會議了，卻態度輕佻、不知道在開心什麼鬼？「我知道他們沒有能力處理這些事情，但卻不知道他們連同情心和同理心都沒有。」

游淑慧提議立委修編組織法，讓中部南部東部這三個辦公室的執行長和副執行長回歸到公務人員資格任用，由專業的文官擔任。讓文官有升遷機會，不要再讓這些非專業的人騎在他們頭上，任由無專業能力的肥貓酬庸充斥在政府機關。重點不在預算多少，重點是哪些人在花國家的錢？