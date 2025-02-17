黃國昌：2026全台都是責任區 布局如同新北

甫當選民眾黨主席的黃國昌（前），16日上午號召黨公職持續自行車騎乘特訓，備戰以接力方式挑戰「一日北高」。（記者黃義書／攝影）

民眾黨 主席補選由立委黃國昌 勝出。他昨天表示，今年二二八仍會接續舉辦「一日北高」騎乘自行車，但不同於過去由前主席柯文哲 一人騎完全程，今年預計透過接力方式完成一日北高。黃國昌藉此強調，民眾黨從來不是一人政黨，會用全黨上下接力的方式，從「一個人完成北高」，成為「一群人完成北高」。

黃國昌當選黨主席，民眾黨秘書長周榆修提出一級主管總辭。黃國昌昨表示，他已經當面慰留周榆修，其餘一級主管則留待本周確認；至於民眾黨不分區立委僅任兩年就換人的「兩年條款」，未來也會透過黨內民主程序，延續柯文哲的理念。

民眾黨昨天上午舉行「一日北高」集訓活動，黃國昌表示，黨主席補選已經結束，民眾黨寫下新的歷史，民眾黨從過去到現在，本來就是非常團結的政黨，過去在柯文哲落難的時候，全黨上下團結一心；至於2026年地方選舉布局，也絕對不是少數一兩人說了算，民眾黨會集結眾人智慧，共同討論擬定選戰策略。

黃國昌昨下午在新北主持幹部座談會。他受訪強調，2026地方大選整體布局，會匯集大家共識，找到最佳方案。民眾黨新北市黨部主委陳世軒說，黃是最強母雞。是否要選新北市長，黃未鬆口，但強調2026年全國都是他的責任區。至於立委黃珊珊遭停權，台北市長恐沒母雞，黃國昌回應，民眾黨將透過制度，找出最強方案、最強人選。

黃國昌昨提及新北市長侯友宜時，再度肯定侯在地方經營強、扎根頗深，直言侯並非民眾黨的敵人，只是政治競爭對手，如何從別人身上學習很重要。黃也強調，民眾黨2026年在全國的布局如同新北，候選人應自帶流量、掌握地方脈動。

未來黨務、黨團事務如何平衡？黃國昌說，他會用盡全力做好事情。他並否認要將小草要變蔥粉，「小草就是小草，未來會變成大草原」。

針對時代力量黨主席王婉諭質疑「騙票」，黃國昌聽聞後則反酸，「不要側翼當到自己變成小丑，滿可惜的」。

柯文哲因京華城等案收押至今，高齡92歲父親柯承發前晚傳病情惡化，柯文哲昨天凌晨2時再度於法警戒護下，抵達台大新竹分院探視昏迷病危的父親。柯文哲母親何瑞英不知兒子探視，面對記者詢問，哭著證實醫師發病危通知，她說「丈夫現在都無法吃，體力變很差，必須要灌食才行」。