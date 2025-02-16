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黃國昌接掌民眾黨 布局2026選舉 未鬆口選新北市長

記者劉懿萱／新北即時報導
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民眾黨新任黨主席黃國昌今赴五股主持新北幹部座談會。(記者劉懿萱／攝影)
民眾黨新任黨主席黃國昌今赴五股主持新北幹部座談會。(記者劉懿萱／攝影)

台灣民眾黨新任黨主席黃國昌上任第一天，便馬不停蹄跑行程，下午赴五股主持新北幹部座談會。黃會前受訪強調，2026地方大選整體布局，會匯集大家共識找到最佳方案。民眾黨新北市黨部陳世軒則說，相信黃是最強母雞。至於是否要選新北市長，黃致詞未鬆口，但強調2026年全國都是他的責任區。

黃國昌甫上任，行程滿檔，今上午8時在中央黨部開會、慰留秘書長周榆修，又前往觀山河濱公園為一日北高集訓，下午再到新北五股主持幹部座談會。外界關注民眾黨在六都及各縣市的布局，尤其立委黃珊珊遭停權台北市長恐沒母雞。對此，黃國昌回應，民眾黨將透過制度，找出最強方案、最強人選。

至於外界質疑，黨內實質有效黨員人數較前主席柯文哲時期大幅減少，周榆修反擊指，民眾黨黨員數是簡單算數，滿4個月就能投票「有很難懂嗎？」反觀民進黨每年繳黨費時，有多少公職助理在大街小巷裡代繳，這些臆測大可不必。

媒體追問，黃國昌日前發起掃除綠衛兵行動，是否為民眾黨還是黃的個人行動，以及時代力量主席王婉諭批黃個性沒變，最終的目標是2028年總統選舉。黃說，政治人物發言應基於事實基礎，說三道四的預測是不負責任的，至於護民主反威權活動並非他個人或民眾黨的行動，而是一群自主公民看不下去民進黨的所做所為，要捍衛台灣的民主、反對綠色威權。

另外，未來黨務、黨團事務如何平衡，黃國昌說他會用盡全力做好事情，並否認要將小草要變蔥粉，「小草就是小草，未來會變成大草原」。

民眾黨 黃國昌 民進黨

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