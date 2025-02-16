藍委：總預算核彈 綠推給韓國瑜拆解

立法院長韓國瑜將在18日針對總預算案再度召集朝野協商。圖為韓國瑜（後排右一）日前針對選罷法覆議案舉行朝野協商。（本報資料照片）

為化解總預算 爭議，立法院長韓國瑜 18日召集朝野協商「後續」處理事宜。立院人士表示，韓國瑜只是真心不希望火車對撞，要趕快拆彈。但有藍委認為，總預算已經三讀，僵局應該是政院自己要想辦法處理，怎麼是把「核彈頭」推給韓國瑜。

原本韓國瑜承諾上周就會將總預算送出立法院，在13日與卓榮泰會面後確定，總預算案要等18日朝野協商「後續」處理事宜後，才會送出立院。

立院人士表示，若14日下班前就將總預算送到政院，政院十天之內要做出是否覆議的倒數計時器就會啟動，屆時只會再次升高朝野對峙。韓國瑜暫擱置總預算送案，是想以時間換取空間，尋求朝野和諧化解僵局的可能，避免政院再提覆議。

立院人士表示，總預算案應該要翻過去才對，畢竟已經三讀了，不該再配合民進黨 搶總預算的話語權跟「輿情主導權」，藍白陷在預算戰場裡幾乎沒有加分，該直接脫離戰場；因此，韓國瑜是真心不希望火車再次對撞，避免在野繼續糾結在覆議問題上。

但有藍委認為，總預算僵局應該是政院自己要想辦法，已經三讀通過卻還要再討論，根本是民進黨硬要把「核彈頭」推給韓國瑜。

另有藍委表示，韓國瑜想展現中立，緩和朝野對抗的僵局，真的要肯定有國會議長的高度。但是這種中立，可能成為民進黨用來「拿捏」的弱點。況且，韓國瑜不論是應總統之邀出席院際協調，還是與卓榮泰私下會面，事前事後都沒有與國民黨團討論，韓國瑜的善意不但民進黨不領情，藍營也不見得埋單，又何必委屈自己？

另一位藍委說，預算已纏鬥三個月，的確應該要翻頁了。他可以理解韓國瑜想做些什麼來幫忙和緩局面，問題是，民進黨有要跟在野黨談的意思嗎？

對於總預算案將再朝野協商，看似僵局有解露出曙光，但民進黨人士指出，民進黨立院黨團已進行沙盤推演，屆時能接受的協商結論門檻相當高，藍白恐怕都不會同意，協商不成後，行政院覆議仍是勢在必行。

民進黨團人士表示，總預算案已完成三讀，當然不可能再針對三讀內容修改，而是討論後續事宜。例如，在野黨若能同意行政院後續提出追加預算案時，不再以多數優勢阻擋，來化解僵局，那政院自然有機會釋出善意，不再對總預算案提出覆議。