首談「兩年條款」黃國昌：以黨內程序延續柯文哲理念

民眾黨立法院黨團總召黃國昌。(記者曾原信／攝影)

台灣民眾黨 主席補選昨天由立委黃國昌 勝出，對於眾所關切的民眾黨立委「兩年條款」，黃國昌今天表示，未來會透過黨內民主程序，延續前主席柯文哲 的理念。

民眾黨今天上午為2月28日將舉行的「一日北高」自行車騎乘舉辦集訓，民眾黨多位黨公職齊聚練習。黃國昌會前受訪時說明，柯文哲過去建立「以淚水代替汗水」的優良傳統，即便現在被關押在台北看守所，民眾黨依然延續這樣的傳統，預計透過接力的方式完成一日北高。

黃國昌表示，黨主席選舉昨天結束，民眾黨寫下新的歷史，「如同我再三強調，民眾黨從過去到現在，本來就是非常團結的政黨」，過去在柯文哲落難的時候，全黨上下團結一心，大家各自在工作崗位把事情做好，至於2026年地方選舉布局，也絕對不是少數一兩人說了算，民眾黨會集結眾人智慧，共同討論擬定選戰策略。

黃國昌也說，民眾黨要努力贏得社會支持，成為台灣人可以託付的政黨，不管是柯文哲建立的兩年條款，還是2026年地方選舉布局相關，作為一個有制度的民主政黨，民眾黨會透過黨內民主程序，延續柯文哲的理念及其制定的規範繼續前進，希望能夠贏得更多人民的認同。

對民眾黨秘書長周榆修在黨主席補選結果出爐後，提出黨務一級主管總辭。黃國昌今天表示，已經慰留周榆修留任，其餘一級主管留待本周確認。

媒體詢問，未來是否會加深與藍營合作，黃國昌則說，作為負責監督的在野黨，對於民進黨執政失能的狀態，民眾黨當然會提出批評跟觀察，當前的執政黨無法回應人民需求、肩負治理國家的責任，這個責任就由民眾黨承擔，如何真正團結台灣、代表人民發聲，甚至是幫助下一代找到出入，這是民眾黨責無旁貸的時代使命。

黃國昌表示，民眾黨會集結眾人的智慧，擬定2026年地方選舉策略，有一件事情很確定，就是地方首長選舉絕對不會缺席，未來會盡量提名有風骨及理念的人才，為台灣的公共事務栽培更多優秀人才，繼續發揚民眾黨清廉勤政、愛民愛鄉土的創黨價值。