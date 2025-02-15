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民眾黨主席補選 黃國昌、蔡壁如打「柯學」牌

記者郭韋綺／高雄15日電
台灣民眾黨舉辦黨主席補選，14日在高雄展覽館舉辦候選人政見發表會，代理主席黃國昌與媒體互動。（記者劉學聖／攝影）
台灣民眾黨舉辦黨主席補選，14日在高雄展覽館舉辦候選人政見發表會，代理主席黃國昌與媒體互動。（記者劉學聖／攝影）

民眾黨今將舉行主席補選，昨在高雄舉行最後一場政見發表會，代理主席黃國昌、前立委蔡壁如互爭誰是創黨主席柯文哲真傳弟子，蔡頻頻出招，暗指黃國昌「吃碗內看碗外、心懷二志」；黃則闡述柯為何要交棒給他，隻字未提蔡壁如。

前立委蔡壁如。（記者劉學聖／攝影）
前立委蔡壁如。（記者劉學聖／攝影）

蔡壁如發言頻頻劍指黃國昌，她表示自己跟柯文哲是近30年老同事，有共同價值理念，柯是她政治啟蒙老師也一起創黨，許多人問她為何明知實力懸殊，仍要與高網路聲量的黃國昌競爭。她說，自己參選黨主席完全沒考量自己，而是與柯文哲共事幾十年，最清楚柯創黨理念，只有她才能實踐柯的理想抱負。

她更意有所指，民眾黨需要沒有心懷二志，願犧牲自己壯大黨，而不是吃碗內看碗外的主席，未來她將是專職的黨主席，努力深耕茁壯，當選後將檢討2024敗選，帶民眾黨挑戰2026地方選舉，這才是柯文哲所說的面對問題、解決問題。

蔡壁如說，民眾黨能走到今天，關鍵在誠實且願意承認錯誤，她只想要把這個價值找回來，參選不為自己，而是為了成全民眾黨，只要柯文哲有機會回民眾黨，她將立即辭去黨主席，這個承諾說到做到。

對照蔡壁如攻擊，黃國昌採冷應對，指入黨前與柯三次碰面晤談，闡述柯文哲何以要將民眾黨交棒給他。黃說，他與柯從台灣憲政、司法和媒體改革都深聊過，也就民進黨轉變成為綠能貪腐、黑金腐敗的現狀，充分向柯文哲闡述自己的想法。

黃國昌說，柯當時清楚記下每個細節，認真提問，令他佩服柯單刀直入的觀點。黃說，他和柯都是心繫台灣的本土力量，台灣人民不會無條件接受沒有治國理念、沒有治國能力的民主進步黨。補選結束後，全黨應上下一心推動黨務和台灣發展，為下一代看得到未來努力，這才是民眾黨的使命，並說民眾黨絕對不會缺席2026地方大選。

民眾黨 柯文哲 黃國昌

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